اعزام بیش از هزار نفر از جامعه ایثارگری قم به حج عمره

مهدی پهلوانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اعزام‌های معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم طی سال جاری گفت: امسال تعداد هزار و ۱۴۰ نفر از جامعه ایثارگری استان به حج عمره اعزام شدند.



وی در ادامه از اعزام عمره۵۰۰ نفر از جامعه ایثارگری استان در سال آینده خبر داد و افزود: همچنین در سال جاری تعداد ۱۳۴ نفر به حج تمتع اعزام شدند و در مورد اعزام‌های تمتع سال آینده هنوز سهمیه آن اعلام نشده است.



حدود ۲هزار نفر از جامعه ایثارگری قم طی سال جاری به مشهد اعزام شدند



معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم در بخش دیگری از سخنان خود به دیگر اعزام‌های این معاونت اشاره کرد و گفت: طی سال جاری تعداد هزار و ۷۸۵ نفر از جامعه ایثارگری استان از جمله والدین و همسران شهدا‏، جانبازان و ایثارگران به مشهد مقدس اعزام شدند.



وی اضافه کرد: همچنین مقرر شده تا ۹۰۰ نفر دیگر از جامعه ایثارگری استان نیز در نیمه اول سال ۹۱ به مشهد مقدس اعزام شوند.



پهلوانی در ادامه با اشاره به اعزام‌های راهیان نور این معاونت بیان داشت: بهمن ماه امسال ۲۵۰ نفر از والدین و همسران شهدا در قالب ۲ کاروان از مناطق جبهه‌های جنوب بازدید کردند که قرار است این برنامه با اعزام ۱۸۰ نفر دیگر در فروردین ماه ۹۱ ادامه داشته باشد.



وی یادآور شد: همچنین در سال جاری با برگزاری اردوی یک روزه از سوی این معاونت، تعداد ۱۱ هزار نفر از اردوگاه حضرت ابوالفضل (ع) بنیاد شهید استان بازدید کردند