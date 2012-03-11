واردات کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند ممنوع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق مفتح در نشستی که با صاحبان صنایع و بازرگانان استان البرز در جریان سفر هیئت دولت به استان البرز تشکیل شد با بیان مطلب فوق گفت: از واردات 600 قلم کالای خارجی که مشابه آن در داخل نیز تولید می شود جلوگیری خواهد شد.

وی گفت: در این خصوص سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت کالاهای تولید داخل را ثبت می کند تا از ورود کالاهای مشابه ممانعت شود.

وی با اشاره به تهدیدها و تحریم های اخیر کشورهای بیگانه گفت: باید شرایطی ایجاد شود که تحریم ها و تهدیدها کوچکترین اثری بر فعالیت واحدهای صنعتی نگذاشته و آنها با حمایت روزافزون مسئولان دلگرمی بیشتری برای خدمت رسانی مضاعف داشته باشند.

مفتح گفت: با تمهیدات اندیشیده شده اعتبارات خوبی برای واحدهای تولیدی کشور در نظر گرفته شده که با اختصاص آنها می توان بخش قابل توجهی از مشکلات بخش صنعت را حل کرد.

مفتح اظهارداشت: به منظور شناسایی واحدهای تولیدی فعال کشور، سامانه ستاد صنعت و معدن نیز راه اندازی شده است .

وی گفت: از این پس داد و ستد تنها با واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه مجاز است و شرکت‌های دولتی نمی توانند از خدمات و محصولات واحدهایی که فاقد مجوز فعالیت هستند، استفاده کنند.