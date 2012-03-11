آغاز بررسی بودجه 91 از 15 فروردین در کمیسیون تلفیق

جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، اظهارداشت: کمیسیون تلفیق در جلسه امروز خود بررسی اساسنامه را در دستور کار داشت و اصلاحات جزیی انجام داد.

وی ادامه داد: در این جلسه تصمیم گرفته شد جلسه بعدی کمیسیون تلفیق عصر 15 فروردین تشکیل شود. یعنی تا پایان سال کمیسیون تلفیق جلسه ای نخواهد داشت.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس یادآور شد: مجلس 15 فروردین جلسه علنی دارد و به همین دلیل جلسه کمیسیون تلفیق عصر برگزار خواهد شد. در روزهای برگزاری جلسه علنی، کمیسیون تلفیق عصرها تشکیل جلسه می دهد اما در روزهای دیگر کمیسیون در دو شیفت صبح و عصر جلسه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: در صورت نیاز به برگزاری جلسات بیشتر احتمال برگزاری جلسه کمیسیون تلفیق در شیفت سوم هم وجود دارد. کمیسیون تلفیق دو هفته فرصت بررسی لایحه بودجه را دارد که این فرصت تا یک هفته هم قابل تمدید است.