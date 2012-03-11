استفاده از فضای مجازی هزینه های تولیدات کشاورزی را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا صفری عصر یکشنبه در جلسه مشترک با مسئولان دفاتر پیشخوان خدمات دولت در بخش شهری و دفاتر ICT روستایی که در سالن باغستان برگزارشد بر حرکت در جهت اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در توسعه فضای مجازی و مبادلات و ارتباطات اجتماعی تاکید کرد.



وی ضمن اشاره به فعالیت های بخش کشاورزی استان قزوین برضرورت واگذاری این امور به دفاتر خدمات شهری و روستایی برای سهولت تولیدکنندگان تاکید و تصریح کرد: با واگذاری این این مور به دفاتر پیشخوان دولت، سازمان جهاد کشاورزی و مجموعه تحت پوشش نظارت دقیق تری بر حسن انجام امور خواهند داشت و با اجرای این طرح در وقت و هزینه تولید کنندگان و روستائیان صرفه جویی خواهد شد.



رئیس انجمن صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت هم در این نشست گفت: در حال حاضر بیش از 18 هزار دفتر خدمات ICT روستایی و پنج هزار دفتر پیشخوان شهری در کشور به مردم خدمات ارائه می دهند.



صفر زاده افزود: در استان قزوین هم بیش از211 دفتر ICT روستایی و 66 دفتر خدمات شهری وجود دارد.



این مسئول بر آمادگی دفاتر پیشخوان دولت برای توسعه طرح های خدمات رسانی به مردم بویژه تولید کنندگان روستایی تاکید کرد.



معاون مدیریت ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین هم گفت: با آموزش دفاتر پیشخوان خدمات دولت در بخش شهری و دفاترICT روستایی پایلوت واگذاری خدمات کشاورزی به این دفاتر آغاز شده است.



دلارام حاجی سید ابوترابی افزود: این طرح در راستای اجرای آئین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و

بخش عمومی غیردولتی اجرا شد.



به گفته وی در این طرح خدماتی از جمله درخواست اجرای سیستم های آبیاری نوین، دریافت درخواست ارائه نقشه اجرای واحدهای دام وطیور، درخواست نهال یارانه دارطرح طوبی جهت احداث باغ، صدور پروانه تاسیس، موافقت اصولی، بهره برداری و تمدید بهره برداری پرورش آبزیان، ثبت تقاضای صدور، تمدید و ابطال مجوز تاسیس و بهره برداری دام و طیور، ثبت مشخصات (شناسنامه) بهره برداران ارائه می شود.

