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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۱۸

رئیس مرکز بهداشت قروه:

مسافران و مهمانان نوروزی از مراکز معتبر خرید کنند

مسافران و مهمانان نوروزی از مراکز معتبر خرید کنند

سنندج - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز بهداشت و درمان شهرستان قروه از مسافران و مهمانان نوروزی خواست که خریدهای خود به ویژه در بحث مواد خوراکی را از مراکز معتبر انجام دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید حاجی لاری بعد از ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان قروه اظهار داشت: از مهمانان و مسافران نوروزی درخواست می شود که مواد خوراکی و مورد نیاز خود را از مراکز و فروشگاه های معتبر تهیه و تامین کنند.

وی با اشاره به اقدامات و برنامه ریزی های صورت گرفته در راستای افزایش نظارت بر اماکن پذیرایی در این شهرستان بیان کرد: شبکه بهداشت و درمان این شهرستان هر سال با نزدیک شدن به ایام نوروز از ابتدای اسفند تا 15 فروردین با تشکیل گروه های بهداشتی و بسیج سلامت نوروزی اقدام به نظارت و بازرسی از واحدها و اماکن اقامتی می کند.

رئیس مرکز بهداشت و درمان شهرستان قروه افزود: بازرسان بهداشت محیط این شبکه در قالب دو گروه بازرسی و نظارتی فعالیت خود را تشدید کرده اند.

وی عنوان کرد: در مدت یاد شده هر روز از ساعت هشت صبح تا 20 شب بازرسی و نظارت کامل در هزار و 657 مرکز و واحدهای تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی شهرستان انجام می شود که در این راستا تاکنون 100 کیلوگرم مواد غذایی فاسد جمع آوری و هفت واحد صنفی متخلف پلمب شده است.

حاجی لاری افزود: از همه ظرفیت موجود برای بهبود شاخص‌ های سلامت در جامعه استفاده می‌ شود و شهروندان نیز می توانند تخلف های مشاهده شده را به مراکز بهداشتی و درمانی گزارش کنند تا به شکایت های آنها در کمترین زمان ممکن رسیدگی شود.

وی با تاکید بر ضرورت خرید از مراکز معتبر عنوان کرد: مسافران باید هنگام خرید مواد غذایی به تاریخ تولید و انقضای آن توجه کنند و هنگام استفاده از سبزیجات هم از سالم و بهداشتی بودن آن اطمینان داشته باشند و از مواد غذایی بسته بندی شده دارای کد بهداشتی و پروانه ساخت استفاده کنند.

در ادامه این جلسه معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار قروه گفت: طرح بسیج نوروزی سلامت تا 15 فروردین ماه سال آینده ادامه دارد و در این مدت نظارت و بازرسی لازم در سطح شهرستان اعمال می شود.

محمد مبین افزود: در این طرح بازرسی مداوم از مراکز فروش و تهیه مواد غذایی و نیز اماکن پذیرایی و عمومی انجام می شود و از مردم نیز انتظار می رود که در این بخش مشارکت مناسبی داشته باشند.

کد مطلب 1557570

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