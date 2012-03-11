مسافران و مهمانان نوروزی از مراکز معتبر خرید کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید حاجی لاری بعد از ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان قروه اظهار داشت: از مهمانان و مسافران نوروزی درخواست می شود که مواد خوراکی و مورد نیاز خود را از مراکز و فروشگاه های معتبر تهیه و تامین کنند.

وی با اشاره به اقدامات و برنامه ریزی های صورت گرفته در راستای افزایش نظارت بر اماکن پذیرایی در این شهرستان بیان کرد: شبکه بهداشت و درمان این شهرستان هر سال با نزدیک شدن به ایام نوروز از ابتدای اسفند تا 15 فروردین با تشکیل گروه های بهداشتی و بسیج سلامت نوروزی اقدام به نظارت و بازرسی از واحدها و اماکن اقامتی می کند.

رئیس مرکز بهداشت و درمان شهرستان قروه افزود: بازرسان بهداشت محیط این شبکه در قالب دو گروه بازرسی و نظارتی فعالیت خود را تشدید کرده اند.

وی عنوان کرد: در مدت یاد شده هر روز از ساعت هشت صبح تا 20 شب بازرسی و نظارت کامل در هزار و 657 مرکز و واحدهای تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی شهرستان انجام می شود که در این راستا تاکنون 100 کیلوگرم مواد غذایی فاسد جمع آوری و هفت واحد صنفی متخلف پلمب شده است.

حاجی لاری افزود: از همه ظرفیت موجود برای بهبود شاخص‌ های سلامت در جامعه استفاده می‌ شود و شهروندان نیز می توانند تخلف های مشاهده شده را به مراکز بهداشتی و درمانی گزارش کنند تا به شکایت های آنها در کمترین زمان ممکن رسیدگی شود.

وی با تاکید بر ضرورت خرید از مراکز معتبر عنوان کرد: مسافران باید هنگام خرید مواد غذایی به تاریخ تولید و انقضای آن توجه کنند و هنگام استفاده از سبزیجات هم از سالم و بهداشتی بودن آن اطمینان داشته باشند و از مواد غذایی بسته بندی شده دارای کد بهداشتی و پروانه ساخت استفاده کنند.

در ادامه این جلسه معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار قروه گفت: طرح بسیج نوروزی سلامت تا 15 فروردین ماه سال آینده ادامه دارد و در این مدت نظارت و بازرسی لازم در سطح شهرستان اعمال می شود.

محمد مبین افزود: در این طرح بازرسی مداوم از مراکز فروش و تهیه مواد غذایی و نیز اماکن پذیرایی و عمومی انجام می شود و از مردم نیز انتظار می رود که در این بخش مشارکت مناسبی داشته باشند.