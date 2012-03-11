قهرمانی اسلامشهر در مسابقات ژیمناستیک کشوری

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از مسابقات که از روز دوشنبه پانزدهم اسفندماه و با رقابت تیم های منتخب سراسر کشور به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد برگزار شد، ژیمناستیک کاران واحد اسلامشهر در پایان دو روز رقابت سنگین در شش وسیله (حکات زمینی، بارفیکس، دار حلقه، خرک حلقه، پرش خرک و پارالل)، توانستند با کسب 104 امتیاز، برای دومین بار با اقتدار کامل سکوی قهرمانی را از آن خود کنند.



حمیدرضا عزیزی، امید آزمون، نیما مزیدی و رضا نیازی به مربیگری مهدی کیانی و سرپرستی طاهر ویسی اعضای تیم ژیمناستیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر را در این دوره از مسابقات سراسری ژیمناستیک تشکیل دادند.



تیم ژیمناستیک واحدهای زنجان با کسب 96 امتیاز و واحد همدان با 94 امتیاز ، پس از واحد اسلامشهر به ترتیب عناوین دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.