اختتامیه دومین جشنواره خاطره نویسی دفاع مقدس جنوب شرق استان تهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره بعدازظهر یکشنبه با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستانهای ورامین و پیشوا، معاونت فرهنگی شهرداری ورامین، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانهای ورامین و پیشوا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ناحیه ورامین و پیشوا توسط بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس جنوب شرق استان تهران برگزار شد.

این جشنواره با حضور سردارعباس حسین زهی معاون طرح و برنامه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس کشور و مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان تهران، حجت الاسلام حسن لزومی نماینده ولی فقیه و امام جمعه پاکدشت، مسئولان بنیاد شهید و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانهای ورامین و پیشوا، حبیب الله ابراهیمی بخشدار قرچک، سید محسن محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین و دیگر مسئولان محلی برگزار شد.

برگزیدگان جشنواره خاطره نویسی تقدیر شدند

همچنین در این جشنواره برگزیدگان تقدیر شدند و هیچ خاطره نویسی به عنوان خاطره نویس برگزیده و حائز مقامهای اول تا سوم شناخته نشد و 17 نفر در دو بخش "خودنوشت" و "دگرنوشت" شایسته تقدیر شناخته شدند.

در بخش دگرنوشت عبدالرضا شیرکوند، شیما خانی، مهدیه حاج محمدطاهر، رضوان مرادی، عابده مرادی، زهرا میرزایی، زهرا السادات حسینی خالدی، حمید امامی، مریم تفرشی و مریم علیکاهی، 10 نفر شایسته تقدیر شناخته شدند که یک بسته فرهنگی، تقدیرنامه و کارت هدیه به آنها اهدا شد.

در بخش خودنوشت نیز هفت نفر شایسته تقدیر شناخته شدند که عبارتند از شهره فراهانی، سعید سمیع، سیدفاطمه احمدی، رضا تاجیک، عباس شیرازی شایسته، رضا شیرازی شایسته و امیر عابدی که آنها نیز با اهدای بسته فرهنگی، تقدیر نامه و کارت هدیه تقدیر شدند.