رایزنی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با وزیر ارتباطات عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه در این دیدار با ابراز خوشحالی از دیدار با وزیر ارتباطات عراق ، جمهوری اسلامی ایران و عراق را دو کشور کهن و تاریخی با مردمی تمدن ساز و با فرهنگ در خاورمیانه توصیف کرد که دارای مشترکات و علقه های فراوان مذهبی و فرهنگی و اجتماعی هستند که این امر امروز به خوبی در روابط گسترده و همه جانبه دو کشور و ملت نمود یافته است.



صالحی با اشاره به روند تثبیت ثبات و امنیت و حاکمیت مردم عراق بر سرنوشت سیاسی خود با خروج اشغالگران، ابراز امیدواری کرد با انسجام و همبستگی بین آحاد ملت عراق و تلاش دولت عراق شاهد آن باشیم عراق جایگاه شایسته خود را در عرصه تحولات منطقه ای و بین المللی بازیابد.



وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به حمایت قاطع جمهوری اسلامی ایران از وحدت و یکپارچگی و تعمیق ثبات و امنیت در عراق ، بر تبعات سلبی بروز هرگونه ناامنی و بی ثباتی در کشورهای منطقه از جمله عراق و سوریه بر کل منطقه تاکید کرد و بر ضرورت همفکری و تعامل سازنده بین کشورهای همسایه برای مقابله با چالشها و بهره برداری از فرصتها تاکید کرد.



وزیر امور خارجه با ابراز خرسندی از اهتمام و توجه ویژه مسئولین دو کشور برای بسط و گسترش همه جانبه روابط فیمابین، ابراز امیدواری کرد با همت و تلاش وزرای ارتباطات دو کشور شاهد توسعه همکاریها و انتقال تجربیات بین دو کشور در حوزه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و افزایش کمی و کیفی ارائه خدمات در بخشهای مختلف مخابراتی ، بانکی ، پستی و الکترونیکی به مردم عزیز دو کشور همسایه باشیم.



محمد توفیق علاوی وزیر ارتباطات عراق نیز در این دیدار که رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان نیز حضور داشت ، با ابراز خرسندی از دیدار صمیمی با وزیر امور خارجه کشورمان ، از روند توسعه و گسترش روابط بین تهران و بغداد ابراز رضایت کرد و با مثبت و سازنده توصیف کردن مذاکراتش با همتای ایرانی خود ابراز امیدواری کرد : این همکاریها در حوزه ارتباطاتی و مخابراتی در راستای ارتقای خدمت رسانی به مردم دو کشور همسایه و مسلمان بویژه زائران ائمه معصومین (ع) در دو کشور تداوم و گسترش یابد.



وزیر ارتباطات عراق از دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه فناوری و زیرساختهای ارتباطی و نیز پیشرفتهای عظیم علمی و فناوری کشورمان از جمله در فناوری نانو تجلیل و تقدیر کرد و خاطر نشان کرد : ایران از نظر توسعه و پیشرفت علمی و فناوری در منطقه و جهان در رتبه بالایی قرار دارد و این پیشرفتهای خیره کننده و ممتاز نه تنها مایه افتخار مردم ایران بلکه مایه مباهات همه ملتهای منطقه و مسلمان است.