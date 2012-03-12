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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۴۰

محیط زیست هیچ مجوزی برای معدوم کردن ببر ماده نداده است

محیط زیست هیچ مجوزی برای معدوم کردن ببر ماده نداده است

کارشناس مسئول بخش بیماریهای حیات وحش سازمان محیط زیست گفت: هنوز هیچ تصمیمی برای معدوم کردن ببر ماده باغ وحش ارم گرفته نشده است.

سیامک مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: محیط زیست ارگانی است که بایستی برای معدوم کردن ببر ماده سیبری مجوز دهد و بر خلاف آنچه که برخی ازرسانه ها منتشر کرده اند دفتر حیات وحش سازمان محیط زیست هنوزهیچ مجوزی برای این موضوع صادر نکرده است.

به گفته وی،از آنجایی که این گونه بسیار با ارزش است تمام سعی محیط زیست این است که آن را حفظ کند والبته هنوز نتایج قطعی از ابتلای این گونه به مشمشمه توسط دامپزشکی به محیط زیست اعلام نشده است و تصمیمی برای معدوم کردن آن گرفته نشده است.

مسعودی اظهار داشت: تعجب می کنم که برخی رسانه ها خبر معدوم کردن ببر سیبری ماده به دلیل ابتلا به مشمشمه را از کجا آورده اند.
 

کد مطلب 1557579

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