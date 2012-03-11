به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه گفت: حضور در یادمان‌های شهدا، روح جوانان و دانشجویان را با فرهنگ ایثار و شهادت آشنا می‌کند.

آیت الله مصطفی علماء تاکید کرد: اگر برای خدا سرمایه‌گذاری کنیم، خدا هم روی ما سرمایه‌گذاری می‌کند از این رو انسان باید بداند خود را خرج چه کرده و شهدا از جمله کسانی بودند که دانستند خود را خرج چه مسیری کنند.

وی افزود: بهترین داد و ستد، آن است که با خدا و در راه خدا باشد و اگر دین و دنیای‌مان را با خدا پیوند زدیم، عاقبت به خیر خواهیم شد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان کرمانشاه با تقدیر از برگزاری اردوهای راهیان نور، ادامه داد: حضور در مناطقی که شهدای ما در دوران جنگ تحملی در آن مناطق بوده اند، می‌تواند به دانشجویان و جوانان کمک کند تا به حال و هوای آن دوران برگردند.

مسمومیت سالانه 20 میلیون نفر بر اثر سموم کشاورزی

کارگاه آموزشی مدیریت تلفیقی آفات به روش مشارکتی با حضور جمعی از مدیران واحدهای فناوری مستقر در پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه و مسئولین پارک علم در سالن جلسات شهید نوروز نژاد مرکز رشد برگزار شد.

در این جلسه فرزاد جلیلیان، از اساتید دانشگاهی استان و مدرس این کارگاه، گفت: با وجود مصرف 10 برابر سموم شیمیایی در چهار دهه اخیر در کشورهای در حال توسعه میزان کاهش محصول بر اثر خسارت ناشی از آفات و بیماری ها دو برابر افزایش یافته است.

وی گفت: ظهور و مقاوم شدن آفات از مهمترین مخاطرات سموم مصرفی است.

جلیلیان در رابطه با بحران در سلامت و بهداشت ناشی از مصرف بی رویه سموم شیمیایی، اظهار داشت: سالانه بیست میلیون نفر بر اثر سموم مسموم می شوند که از این بین 220 هزار نفر می میرند و 735 هزار نفر دچار بیماری های دائمی و 37 هزار نفر مبتلا به سرطان می شوند.

کاهش 31 درصدی کشته شدگان در تصادفات

رئیس پلیس راهور انتظامی کرمانشاه از کاهش 31 نفری، کشته شدگان در حوادث ناشی از رانندگی در استان در 11 ماه گذشته از سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

سرهنگ غلامرضا امیدی گفت: آمارها حاکی از کاهش 19 درصدی کشته شدگان تصادفات درون شهری و کاهش 15 درصدی کشته شدگان تصادفات برون شهری در 11 ماه گذشته امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

وی افزود: طرح همیاران پلیس در چهار سال اخیر که از اجرای آن می گذرد، منجر به تحول عظیمی در بحث تصادفات جاده ای شده و تاثیر بسیار چشمگیری در کاهش تلفات ناشی از تصادفات داشته است.

امیدی با اشاره به آمارهای کشوری در این رابطه گفت: در سطح کشور در 10 ماه گذشته امسال شاهد کاهش 20 هزار نفری کشته شدگان ناشی از تصادفات نسبت به سال گذشته هستیم که نشان می دهد طرح همیاران پلیس به صورت مطلوب اجرا شده است.