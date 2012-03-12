تخریب آثار تاریخی حاصل بی توجهی است/ نیمه کاره ماندن سردر بازار ارک

به گزارش خبرنگار مهر، اراک شهری دویست ساله است که با وجود سن کم خود نسبت به شهرهای تاریخی کشور، گنجینه ای از آخرین آثار و معماری ایرانی اسلامی است که سالانه هزاران نفر از دیدن برخی از این آثار از حضور در اراک لذت می برند.

حفظ این آثار دغدغه اول مردم فرهنگ دوست و اراکی های اصیل است که در گفتگو با رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر اراک مورد تاکید قرار گرفت.

اشرف بهادری در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از بی توجهی به آثار تاریخی اراک، آن را موجب تخریب آثار دانست و گفت: اعضای شورای اسلامی نمی‌توانند نسبت به کم‌توجهی این آثار بی‌تفاوت بوده و نظاره‌گر تخریب و نابودی آن‌ها باشند.

وی با اشاره به بازدید خود و اعضای شورای اسلامی اراک از برخی بناهای تاریخی اراک افزود: به علت بی‌توجهی برخی آثار به زباله‌دانی تبدیل شده و در یکی از این آثار نم حاصل از پوسیدگی لوله‌های آب قاتلی شده به جان دیوارهایی که در بند بند آجرهایش خاطره‌های نسل گذشته مدفون شده است.

بهادری بیان داشت: شورای اسلامی می‌تواند با تکلیف کردن به سازمان میراث فرهنگی و مسئولین ذیربط این چنین بناهایی که تعدادشان کم نیست را با ضمن حفظ کاربری‌های متفاوت فعال کند.

وی اضافه کرد: می‌توان این اماکن را به نگارخانه، موزه، محل ورزش باستانی، سفره‌خانه‌های سنتی و... تبدیل کرد وشورا و شهرداری با کمک میراث فرهنگی نباید اجازه دهند خاطرات گذشتگان ما با بی‌توجهی و کم‌کاری از بین برود.

بهادری گفت: به عنوان یکی از اعضای شورا و رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی مدت‌های مدیدی است که در خصوص احیای و بازسازی اماکن تاریخی شهر اراک فریاد کرده و خواستار حمایت و همکاری مسئولین مربوطه هستم.

نیمه کاره ماندن سردر بازار تاریخی در آستانه عید برازنده اراک نیست

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی در خصوص سردرب بازار اراک گفت: پس از گذشت نه ماه از تصمیم احیای سردرب بازار متاسفانه هم‌چنان شاهد وجود داربست‌های فلزی هستیم که شورای اسلامی شهر اراک درخواست اتمام احیاء و جمع‌آوری داربست‌ها را دارد.

بهادری در رابطه با احیای برج شیشه در محل اصلی و قدیمی خود عنوان کرد: محل قدیمی این برج که سابقاً در تصرف میراث فرهنگی بوده به دیگر ارگان ها واگذار شده است که تاکید شورای شهر بازگشت آن به میراث فرهنگی واحیاء و بازسازی برج شیشه اراک در محل اصلی و قدیمی است.

وی برج شیشه را از آثار تاریخی اراک دانست و گفت: کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر اراک هم با هدف نظارت بر نحوه حفاظت و نگه‌داری از بناها و اماکن تاریخی دینی و ملی و به منظور حمایت از این آثار و مطابقت پروژه‌های عمرانی واقع در این مناطق هرگونه ساخت و ساز در حریم آن‌ها را رصد می کند.

طرح تشکیل کمیته صیانت از اماکن تاریخی، دینی و ملی اراک تهیه شد

بهادری گفت: برای حفظ و صیانت از این آثار و جلب مشارکت شهروندان در نگه‌داری این میراث طرح تشکیل کمیته‌ای مرکب از مسئولان استانی و اراکی تهیه شده است که با تشکیل آن اقدامات لازم برای حفظ بناهای تاریخی اراک صورت می گیرد.

وی وظیفه این کمیته ها را ارائه راهکارهای جذب همکاری و مشارکت شهروندان، تدوین راهکارهایی برای حفاظت فیزیکی این آثار در مقابل حوادث و بلاهای‌ طبیعی و تغییرات جوی، تلاش و همکاری به منظور ثبت این آثار در فهرست ملی و همکاری و مشارکت در تهیه بانک اطلاعات شامل بناها، اماکن تاریخی ملی مذهبی و فرهنگی ثبت شده و نشده در آثار ملی جهانی و تدوین سند همکاری برای حفظ و نگه‌داری آثار اعلام کرد.

استاندار در حفظ آثار به شورا کمک کند

بهادری در ادامه از استاندار مرکزی درخواست کمک در زمینه حفظ آثار تاریخی اراک کرد و گفت: از استاندار محترم استدعا داریم با اختصاص اعتبارات ویژه در این زمینه حافظ میراث جاودانه گذشتگان این شهر که بیان‌کننده ژرفای اندیشه و هنر آنان است یاری کند.

زیباسازی و مرمت بناهای تاریخی، مُسکن شهر رنجور اراک

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر اراک زیباسازی را ضرورت شهر اراک دانست و گفت: اماکنی مانند حمام میدان ارک، حمام نو، گذرهای بازار، منزل حاج محسن، سردرب بازار اراک، برج شیشه و آب‌انبار خیابان حصار از آثار و بناهای با ارزش اراک است که باید مرمت وحفظ شوند.

بهادری اراک را رنجور از نازیبایی‌های دانست که باید با رعایت اصول استاندارد به آن توجه شود.

اراک شهری دویست ساله است که توسط یوسف خان گرجی در دوران قاجار بنا نهاده شد.

این شهر اولین شهر پیش ساخته ایرانی و معماری آن تلفیقی از معماری ایرانی اسلامی و آخرین نمونه ازآن دست است.