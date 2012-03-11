حضور نوجوانان در جام ریاست جمهوری قزاقستان/ اعزام شاگردان محمدی به ویتنام

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، فریدون معینی در مورد برنامههای آمادهسازی تیمهای فوتبال نوجوانان و جوانان ضمن بیان مطلب فوق گفت: تیم نوجوانان در تورنمنت قزاقستان که یکی از تورنمنتهای باسابقه در فوتبال پایه بوده و از سال 1996 تاکنون هر ساله در شهر آلماتی برگزار میشود، شرکت خواهد کرد.
وی با بیان اینکه این تورنمنت به جام ریاست جمهوری قزاقستان شهرت دارد، افزود: این رقابتها با حضور هشت تیم و در دو گروه برگزار میشود که در گروه اول تیمهای قزاقستان، مجارستان، ارمنستان و ترکمنستان حضور دارند و در گروه دوم ایران با تیمهای گرجستان، چین و آذربایجان همگروه شده است.
رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال از حضور تیم جوانان در تورنمنت ویتنام خبر داد و تاکید کرد: تورنمنت ویتنام با حضور تیمهای جوانان ایران، استرالیا، تایلند و ویتنام از دهم تا بیستم شهریور 91 برگزار میشود.
معینی با تاکید بر اینکه حضور تیمهای پایه در تورنمنتهای معتبر بین المللی محک مناسبی برای آنهاست، گفت: اردوی تیم ملی زیر 22 سال پس از عید نوروز برگزار میشود و تیم ملی زیر 14 سال هم برای شرکت در فستیوال پاکستان 21 فروردین به کراچی خواهد رفت.
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