ظرفیت های واحدهای اقامتی رسمی 218 هزار نفر است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی رجایی پور بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری ستاد تسهیلات سفری خراسان رضوی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سال جاری مشهد میزبان 27میلیون نفر زائر بوده است که از این تعداد بیش از 6میلیون و 700هزار نفر در ایام نوروز 90 در مشهد حضور داشتند.

پیش بینی 129 هزار پایگاه موقت اسکان مسافر در مشهد

وی با اشاره به این مطلب که شرایط پذیرایی از زائرین در نوروز 91 در مشهد فراهم است، اذعان داشت: برای رفاه حال زائرین و مسافران نوروزی در شرایط اضطراری و موقعیت های پیش بینی نشده 129 هزارو 368 پایگاه موقت اسکان مسافر در نظر گرفته شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی با بیان اینکه با توجه به تنوع قیمت های مراکز اقامتی در مشهد و حجم بالای مسافر در مشهد مدت اقامت هر زائر در مشهد به صورت متوسط سه شب است، گفت: برای مدت اقامت بیشتر مسافر در مشهد نیازمند توسعه زیر ساخت ها فرهنگی و معنوی هستیم.

رجایی پور ادامه داد: برپایی دفاتر راهنمای مسافر، ارائه نقشه راهنما به مسافرین، انتشار یک میلیون بروشور، تولید برنامه های فرهنگی در اماکن تاریخی از جمله خدماتی است ستاد ستاد دائمی تسهیلات سفرهای خراسان رضوی برای مسافران و زائرین در دستور کار قرار داده است.

ایجاد 23 پایگاه اطلاع رسانی در مبادی ورودی استان

دبیر ستاد دائمی تسهیلات سفر های خراسان رضوی با بیان اینکه مشهد ارزان ترین مقصد سفرهای داخلی کشور است، بیان داشت: به منظور بهره مندی و رفاه حال مسافران 23 پایگاه اطلاع رسانی از اماکن تاریخی و فرهنگی در مبادی ورودی شهر های استان ایجاد شده است.

وی همچنین به برنامه های ویژه نوروز 91 در اماکن فرهنگی و تاریخی در سطح استان اشاره کرد و افزود: برگزاری نماز جماعت در اماکن تاریخی، برگزاری مسابقاتی چون مکان شناسی، سفر نامه نویسی،چیدمان سفره هفت سین، برگزاری جشنواره های نوروزی به ویژه در سه روز ابتدایی نوروز 91 در اماکنی چون شهر طوس، آرامگاه خیام و عطار بخشی از برنامه فرهنگی ستاد دائمی تسهیلات سفر های خراسان رضوی است.

45 مجتمع خدماتی و بهداشتی در سطح استان آماده بهره برداری است

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی با اشاره به این مطلب که مجتمع های خدماتی، بهداشتی به عنوان زیر ساخت های گردشگری محسوب می شود، تصریح کرد: همزمان با دور سوم سفر هیئات دولت به مشهد مصوب شد 91 مجتمع خدماتی، بهداشتی ساخته که از این تعداد 45 مجتمع خدماتی، بهداشتی در سطح استان آماده بهره برداری است که هر مجتمع با اعتباری بالغ بر 200میلیون تومان ساخته می شود.

اعتبارات حوزه گردشگری سالیانه 10میلیارد تومان است

وی در ادامه با اشاره به این مطلب که از سال 83 به بعد میزان جذب اعتبارات در حوزه گردشگری 166میلیارد تومان بوده است، اظهار داشت: میزان جذب اعتبارات حوزه گردشگری به صورت غیر مستقیم سالیانه بیش از 10میلیارد تومان است که همه این اعتبارات به منظور توسعه گردشگری در سطح استان است.

وی با بیان اینکه اشتغال زایی از اهداف مهم اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی است، اظهار داشت:82 درصد مفاد تفاهم نامه استانداری خراسان رضوی با اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی به منظور اشتغال زایی تحقق یافته است.

ثبت 11هزار و 100 شغل در سامانه اشتغال میراث فرهنگی

رجایی پور همچنین به میزان اشتغال زایی اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: طبق انعقاد تفاهم نامه استانداری خراسان رضوی با اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی مقرر شد در سال جاری 13 هزارو 800 شغل ایجاد شود که تاکنون 11هزارو 100 شغل در سامانه اشتغال اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی به ثبت رسیده است.

وی همچنین از افتتاح "موزه بزرگ استان" همزمان با هفته دولت در تیر ماه سال 91 خبر داد.