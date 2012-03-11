عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: طی روز یکشنبه به سبب بارش برف و وزش باد در استانهای اردبیل، گیلان ، مازندران، گلستان و خراسان شمالی اختلال در تردد جاده ای پیش بینی می شود.

به گفته وی، چگالی غبار معلق در استانهای ایلام و خوزستان طی 24 ساعت آینده بتدریج کاهش می یابد.

امیدوار اظهار داشت: از ظهر دوشنبه به سبب افزایش سرعت باد مجددا‌‌ً یک توده گرد و خاک در شرق عراق تشکیل می شود و از عصر دوشنبه مرزهای جنوب غرب کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. براین اساس در استانهای ایلام، خوزستان و جنوب کرمانشاه طی روز سه شنبه باد و گرد و خاک، کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود. این شرایط با شدت کمتر استانهای کردستان، همدان و شمال کرمانشاه را نیز در این روز تحت تاثیر قرار می دهد.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: پیش بینی می شود که دمای هوا در نیمه غربی کشور طی روزهای دوشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه و در نیمه شرقی کشور طی روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه بین 5 تا 10 درجه افزایش یابد.

