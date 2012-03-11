کنترل ترافیک مشهد با 140 دوربین/اجرای طرح گل هفت متری

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد از اجرای طرح گلی به ارتفاع هفت متر در میدان جانباز این شهر خبر داد.

احمدرضا سلامی افزود: برای اجرای طرح "بیگ فلاور" بیش از هشت هزار بوته گل استفاده خواهد شد.

وی همچنین از اجرای المان‌هایی مختلف و متنوع در سطح شهر برای زیبا سازی فضای سبز، میادین، بولوارها و ورودی های مشهد خبر داد.

سلامی با اشاره به اجرای طرح المان خمره در میادینی چون گمنام، شهدا، پانزده خرداد و خیابان بهار، لچکی راه آهن، تقاطع مصلی و بولوار اندیشه، از اجرای المان ستون گل با ارتفاع 3 متر در خیابان هایی چون بهار، احمدآباد، میدان 15 خرداد، ملک آباد و ورودی ترمینال و میادین فرودگاه و شهدا خبر داد.

وی یاد آور شد: اجرای این المان‌ها در سطح شهر می تواند تاثیر شایانی در زیبا سازی پایتخت معنوی ایران در ایام نوروز و در آستانه بهار داشته باشد.

کنترل وضعیت ترافیکی شهر با استفاده از 140 دوربین نظارتی

مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد گفت: وضعیت ترافیک خیابان های مشهد در ایام نوروز، توسط 140 دوربین نظارتی کنترل خواهد شد.

مهدی امامی میبدی گفت: بیش از 140 دوربین نظارتی، ترافیک خیابان‌های سطح شهر مشهد را در ایام نوروز کنترل می کند تا مشکلی در تردد همشهریان ایجاد نشود.

امامی همچنین از حصار کشی تمامی اماکن قابل استفاده به عنوان پارکینگ وسایل نقلیه در هسته مرکزی شهر خبر داد و گفت: این اماکن به عنوان پارکینگ موقت آماده سازی شده و در اختیار زائران و مجاوران قرار خواهد گرفت.

وی به افزایش زمان کار مراکز معاینه فنی نیز اشاره کرد و افزود: به منظور رفاه حال همشهریان، زمان ارائه خدمات در سه مرکز معاینه فنی طرق، مفتح و حافظ ، 2 ساعت افزایش یافته است.

طرح زوج و فرد پلاک خودرو برای تایید به وزارت کشور ارسال شد

فرماندار مشهد در خصوص آخرین وضعیت اجرای طرح ترافیک در محدوده اطراف حرم مطهر امام رضا(ع) گفت: پیشنهاد ما، اجرای طرح زوج و فرد بر اساس پلاک خودرو بوده که این طرح توسط استانداری خراسان رضوی تاییده شده و برای تایید نهایی به وزارت کشور ارسال شده است.

حسن موحدیان با تقدیر از اقدامات صورت گرفته به منظور ساماندهی حمل و نقل در سطح شهر مشهد گفت: همه ما باید به مسئولین شهری کمک کنیم تا زائران و مجاوران در رفت و آمد خود با مشکلی مواجه نشوند.

وی احداث خطوط ویژه تردد وسایل حمل و نقل عمومی از سوی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد را اقدامی مفید و موثر دانست و اظهار داشت: احداث این خطوط باعث آسایش و رفاه شهروندان و زائران شده و موجبات رضایت مندی آنان را فراهم کرده است.

اجرای 42 ویژه برنامه تفریحی ورزشی در منطقه 11 مشهد

42 ویژه برنامه تفریحی و ورزشی نوروز در سطح منطقه 11مشهد همه روزه در ایام نوروز 91 به اجرا در خواهد آمد.

شهردار منطقه 11 مشهد در این خصوص اظهار کرد: ویژه برنامه‌های نوروز شامل همایش‌های تفریحی ورزشی، جنگ بازی‌های کودکانه، جشنواره نقاشی، بازی و حرکت، بازی‌های بومی محلی است.

حسین طاهری پور ادامه داد: بازی‌های فکری، مسابقه پرواز بادبادک‌ها، مسابقات گروهی خانوادگی، جنگ عمومی نوروز به همراه بازی‌های پرورشی کودکان و بزرگسالان و نیز جشن رها سازی ماهی‌های سفره هفت سین در استخر چشم پارک ملت و مسابقه سبزه آرایی کنار آن در روز طبیعت است.

وی افزود: این برنامه‌ها در ایام نوروز در بوستان‌های سطح منطقه اجرا خواهد شد.

استقرار ماموران انتظامی در کمپ های اسکان زائران نوروزی

جانشین فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی گفت: امنیت زائران مستقر در کمپ های نوروزی با همکاری مشترک شهرداری و نیروی انتظامی تامین خواهد شد.

سردار ابوالقاسم اسفندیاری اظهارکرد: به منظور تامین امنیت زائران در کمپ های اسکان موقت، تیم های ویژه پلیس در این اماکن مستقر خواهند شد.

وی افزود: طبق هماهنگی با مسئولان شهرداری، ایستگاه‌های موقت پلیس در کمپ های اسکان زائران دایره شده تا هیچ گونه مشکلی در این اماکن ایجاد نشود.

وی تاکید کرد: علاوه بر استقرار ماموران به صورت 24 ساعته در این کمپ ها، گشت های انتظامی پلیس نیز در خیابان‌های اطراف محل اسکان زائران تقویت خواهد شد.