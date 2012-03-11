بی صاحب بودن هنر انیمیشن در ایران/ تولد نخستین جشنواره فیلم های ویدیویی

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود صفوی تهیه کننده معتقداست که هنر و صنعت انیمیشن از جهت حمایت معنوی و رعایت حق کپی‌رایت متولی ندارد و بی‌صاحب‌تر از سایر محصولات فرهنگی است.این تهیه کننده که از عدم رعایت حق کپی رایت در مجموعه تلویزیونی "شکرستان" گله داشت.

این تهیه کننده تلویزیونی در چرایی گله مندی خود گفت: انیمیشن "شکرستان" انیمیشینی محبوب در میان مردم است و گروه های سنی مختلف از اقشار گوناگون اجتماع این مجموعه تلویزیونی را دنبال می کنند به گونه ای که تکیه کلام های هریک از کاراکترها ورد زبان مردم است و این اتفاقی است که تا کنون برای یک اثر انیمیشن رخ نداده است . دلیل این اتفاق نیکو هم ین است که انیمیشن شکرستان کاملا ایرانی است و زحمت بسیاری برای آن هم در حوزه تولید و هم در حوزه پخش تلویزیونی برای آن کشیده شده است .ولی متاسفانه شاهد هستیم که ده ها تولید کننده دیگر بدون هیچ مجوز و یا خرید حق کپی رایت به اشکال مختلف از روی این انیمیشن کپی برداری می کنند.

آیدین آغداشلو نقاش و منتقد هنری با انتقاد از هنرمندان خوشنویس گفت: ما دایره‌ای هراس‌انگیز به دور خود پیچیده‌اند که نه کسی از آن بیرون می‌رود و نه کسی وارد آن می‌شود. واقعیت این است که نیازمند خروج خوشنویسان از این دایره هستیم.

- خبرآمد نخستین جشنواره بین المللی فیلم ویدیویی تهران به دبیری محمدرضا عباسیان خردادماه برگزار می شود.محمدرضا عباسیان دبیر این جشنواره درباره چرایی برگزاری این جشنواره گفت که خلاءنبود جشنواره ای ویژه بخش های ویدیویی از گذشته های دور احساس می شد چراکه زمانیکه گروهی فیلم ویدیویی را تولید می کنند، غیر از مسئولیت خودشان گوشه چشمی به برگزاری جشنواره ها دارند.

- سرپرست گروه "تئاتر 6" در اعتراض به شرایط موجود در تئاتر از ترک صحنه‌های تئاتر و خداحافظی با این هنر خبر داد.ناصر حسینی‌مهر درباره خداحافظی خود از صحنه‌های تئاتر به خبرنگار مهر گفت: تا زمانیکه اوضاع مدیریت بر امور نمایش کشور بر این منوال باشد از صحنه‌های تئاتر کناره‌گیری می‌کنم. تردیدی نیست بانی و مسئول این اوضاع نابسامان تئاتری کسی نیست جز شورای حمایت که گویا برای محدودیت‌های نفس‌گیر بر این شاخه از هنر آمده است.

- خبر دیگر اینکه حسین ساری مدیر مرکز پویانمایی صبا به ایجاد قطب انیمیشن دینی در مرکز پویا صبا اشاره کرد و گفت که بودجه موجود صبا برای تولید آثار باکیفیت تلویزیون مطلوب بوده و تولید آثار آرتیستیک هنری در دستور کار صبا قرار ندارد.

او در توضیح این خبر گفت: دین مجموعه‌ای از برنامه‌های عملی است که برای رشد و تعالی انسان دایره گسترده‌ای دارد و حتی موضوعات متنوع اجتماعی و فرهنگی را نیز در بر می‌گیرد. در صبا نیز موضوعات مختلف برخی از گذشته و برخی در این دوره پیگیری می‌شود. البته باید سعی کنیم آثاری که به اسم موضوعات دینی و مذهبی تولید می‌شوند، تفاوت کیفی قابل قبولی داشته باشد.

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