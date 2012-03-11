اجرای طرح والعادیات ۱۰ در قم

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منوچهر طالبی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: این طرح با هدف جمع آوری افراد معتاد تابلو، کارتن خوابها، ولگردها و معتادان مبتلا به ایدز و هپاتیت انجام میشود.
وی به زمان اجرای طرح اشاره کرد و ادامه داد: مرحله دهم طرح والعادیات از ۲۳ اسفندماه آغاز و پس از لحظه سال تحویل پیگیری میشود.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر قم ابراز امیدواری کرد تا قبل از لحظه تحویل سال تمامی افراد جامعه هدف جمع آوری شده باشند.
طالبی با بیان اینکه این طرح در استانهای دیگر موفقتر بوده است اظهار داشت: شاهراه بودن و زائرپذیری قم بزرگترین مزیت برای معتادان استان است زیرا آنها مشکل مالی تامین مواد خود را از طریق اخاذی و گدایی کردن از مسافران حل میکنند.
وی از همکاری مردم در مراحل قبلی اجرای طرح قدردانی کرد و گفت: مراحل اجرای این طرح با همکاری مردم بسیار خوب بوده است.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر قم در ادامه سخنان با اعلام اینکه مصرف ماده مخدر شیشه در قم رو به افزایش است نسبت به این موضوع به خانوادهها هشدار داد.
طالبی با بیان اینکه مصرف هر نوع ماده اعتیادآور باعث افزایش حجم سلولهای مغزی میشود اظهار داشت: این افزایش در مواد مختلف متفاوت است که در شیشه به بالاترین حد میرسد.
وی ادامه داد: مصرف ماده شیشه بسیار خطرناکتر از دیگر مواد است که نیاز به مصرف مستقیم فرد ندارد و به دلیل اینکه از طریق هوا و به صورت استنشاقی مصرف میشود با حضور فرد در محیط آلوده، به این مواد معتاد میشود.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر قم بیخوابی یا پر خوابی مفرط، تیکهای عصبی، پرگویی، دگر دوستی یا انزوای شدید، پرخاشگری و بدبینی را از جمله علایم مبتلایان به مصرف شیشه عنوان کرد.
طالبی با اشاره به تبلیغات شدید برای مصرف شیشه به منظور کاهش وزن، کمک به ترک سنتی و کاهش اشتها تصریح کرد: شیشه از جمله مواد خطرناکی است که امتحان آن حتی برای یک بار بسیار خطرناک است و تبعات سنگینی در بر دارد.
وی به قیمت بالای این ماده اشاره کرد و گفت: بیشتر سرقتهای خرد به همین دلیل صورت میگیرد.
قم- خبرگزاری مهر: رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر قم از اجرای مرحله دهم طرح والعادیات در قم خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منوچهر طالبی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: این طرح با هدف جمع آوری افراد معتاد تابلو، کارتن خوابها، ولگردها و معتادان مبتلا به ایدز و هپاتیت انجام میشود.
نظر شما