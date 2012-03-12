وعده 12 میلیون تومانی برای حمایت از هنرمندان بیمار

سیدعباس عظیمی در خصوص راهکارهای در نظر گرفته شده برای حمایت از هنرمندان بیمار و راه‌اندازی صندوق حمایت از هنرمندان بیمار به خبرنگار مهر گفت: ما به دنبال افزایش بیمه تکمیلی هنرمندان حوزه‌های مربوطه و تئاتر هستم و تلاش می‌کنیم سقف تعهدات بیمه‌ای را بالا ببریم. قسمت اول این تلاش‌ها و اقدامات توافق میان بیمه‌ ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود که طی آن از سال 91 سقف حمایت‌های بیمه از جراحی‌های تخصصی تا سقف 12 میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند.



وی یادآور شد: بخش دیگری از حمایت‌های صورت گرفته از هنرمندان بیمار از طریق صندوق حمایت از هنرمندان انجام شده که مطلوب ما نیست و با تأکید دکتر شاه‌آبادی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال کار روی این موضوع و ارتقای سطح حمایت‌ها هستیم.



عظیمی با اشاره حق بیمه سالانه 60 هزار تومانی برای امکان استفاده از حمایت 12 میلیونی بیمه از جراحی‌های تخصصی از سال آینده افزود: مواردی هم که خاص است و هنرمندان بیمار مشکل مالی دارند معاونت هنری هزینه‌های درمان آن‌ها را متقبل می‌شود.



مشاور اجرایی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به پیگیری‌های اعتباری و مالی جهت حل مسائل مطرح شده در خصوص افزایش بیمه تکمیلی و راه‌اندازی صندوق حمایت از هنرمندان بیمار تأکید کرد: نگرانی ما در این خصوص بیش از دیگران است و نگرانیم که نمی‌توانیم آنگونه که باید و شاید به هنرمندان بیمار کمک کنیم. به عنوان متولیان هنر و تئاتر برای این موضوع نگرانیم و تلاش می‌کنیم تا این مسائل حل شوند.



وی یادآور شد: با تأکید آقای شاه‌آبادی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، برای اینکه بتوانیم هنرمندان تئاتر و چهره‌های شاخص تئاتر را تحت پوشش بیشتری قرار دهیم در حال انجام اقدامات لازم برای افزایش بیمه تکمیلی هنرمندان و راهکارهای اساسی در خصوص حمایت از هنرمندان بیمار هستیم.