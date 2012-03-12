وعده 12 میلیون تومانی برای حمایت از هنرمندان بیمار

سیدعباس عظیمی در خصوص راهکارهای در نظر گرفته شده برای حمایت از هنرمندان بیمار و راهاندازی صندوق حمایت از هنرمندان بیمار به خبرنگار مهر گفت: ما به دنبال افزایش بیمه تکمیلی هنرمندان حوزههای مربوطه و تئاتر هستم و تلاش میکنیم سقف تعهدات بیمهای را بالا ببریم. قسمت اول این تلاشها و اقدامات توافق میان بیمه ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود که طی آن از سال 91 سقف حمایتهای بیمه از جراحیهای تخصصی تا سقف 12 میلیون تومان افزایش پیدا میکند.
وی یادآور شد: بخش دیگری از حمایتهای صورت گرفته از هنرمندان بیمار از طریق صندوق حمایت از هنرمندان انجام شده که مطلوب ما نیست و با تأکید دکتر شاهآبادی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال کار روی این موضوع و ارتقای سطح حمایتها هستیم.
عظیمی با اشاره حق بیمه سالانه 60 هزار تومانی برای امکان استفاده از حمایت 12 میلیونی بیمه از جراحیهای تخصصی از سال آینده افزود: مواردی هم که خاص است و هنرمندان بیمار مشکل مالی دارند معاونت هنری هزینههای درمان آنها را متقبل میشود.
مشاور اجرایی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به پیگیریهای اعتباری و مالی جهت حل مسائل مطرح شده در خصوص افزایش بیمه تکمیلی و راهاندازی صندوق حمایت از هنرمندان بیمار تأکید کرد: نگرانی ما در این خصوص بیش از دیگران است و نگرانیم که نمیتوانیم آنگونه که باید و شاید به هنرمندان بیمار کمک کنیم. به عنوان متولیان هنر و تئاتر برای این موضوع نگرانیم و تلاش میکنیم تا این مسائل حل شوند.
وی یادآور شد: با تأکید آقای شاهآبادی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، برای اینکه بتوانیم هنرمندان تئاتر و چهرههای شاخص تئاتر را تحت پوشش بیشتری قرار دهیم در حال انجام اقدامات لازم برای افزایش بیمه تکمیلی هنرمندان و راهکارهای اساسی در خصوص حمایت از هنرمندان بیمار هستیم.
مشاور اجرایی معاون هنری ارشاد از افزایش حمایتهای بیمه ایران از هنرمندان بیمار برای جراحیهای تخصصی تا سقف 12 میلیون تومان خبر داد که از سال 91 اجرایی میشود.
سیدعباس عظیمی در خصوص راهکارهای در نظر گرفته شده برای حمایت از هنرمندان بیمار و راهاندازی صندوق حمایت از هنرمندان بیمار به خبرنگار مهر گفت: ما به دنبال افزایش بیمه تکمیلی هنرمندان حوزههای مربوطه و تئاتر هستم و تلاش میکنیم سقف تعهدات بیمهای را بالا ببریم. قسمت اول این تلاشها و اقدامات توافق میان بیمه ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود که طی آن از سال 91 سقف حمایتهای بیمه از جراحیهای تخصصی تا سقف 12 میلیون تومان افزایش پیدا میکند.
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