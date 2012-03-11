  1. استانها
  2. قم
۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۲۳:۱۵

صالحی به مهر خبر داد:

بستر رودخانه قمرود بهسازی می‌شود

بستر رودخانه قمرود بهسازی می‌شود

قم- خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان فضای سبز و پارکهای شهرداری قم از بهسازی بستر رودخانه قمرود با هزینه‌ای بالغ بر ۵۵۰ میلیون تومان خبر داد.

محسن صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: بهسازی بستر رودخانه قمرود از طرح‌هایی است که در حال انجام است.

وی گفت: برای اجرای این طرح ۵۵۰میلیون تومان هزینه شده و تا هفته آینده به پایان می‌رسد.

وی ادامه داد: اجرای این طرح در دو مرحله انجام شد که یک مرحله آن در آبان ماه انجام شد و مرحله دوم آن نیز در حال انجام است.

مدیرعامل سازمان فضای سبز و پارک‌ها شهرداری قم بیان کرد: این طرح ۵۰هزار متر مربع را شامل می‌شود و مناطق یک و سه را در بر می‌گیرد.

وی گفت: بهسازی بستر رودخانه شامل کاشت چمن، درختچه، گل‌های فصلی و گل‌های پوششی می‌شود.

کاشت ۵۰۰هزار بوته گل

وی بیان کرد: از دیگر اقداماتی که توسط سازمان در آستانه عید نوروز در حال انجام است کاشت بوته گل است.

مدیرعامل سازمان فضای سبز و پارک‌ها شهرداری قم ادامه داد: این گل‌ها شامل گل لاله، نرگس، سنبل و شب بو می‌شود.

وی بیان کرد: این گل‌ها در میادین اصلی شهر، پارک‌ها و بلوار‌ها کاشته می‌شو د و شامل همه مناطق قم نیزمی شود.

صالحی با بیان اینکه هرس درختان انجام شده است اما هرس پرچین‌ها در هفته آینده انجام می‌شود، گفت: چمن کاری در سطح شهر نیز با هزینه‌ای بالغ بر ۷۵۰میلیون تومان انجام شده است.
کد مطلب 1557599

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها