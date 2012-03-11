محسن صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: بهسازی بستر رودخانه قمرود از طرح‌هایی است که در حال انجام است.



وی گفت: برای اجرای این طرح ۵۵۰میلیون تومان هزینه شده و تا هفته آینده به پایان می‌رسد.



وی ادامه داد: اجرای این طرح در دو مرحله انجام شد که یک مرحله آن در آبان ماه انجام شد و مرحله دوم آن نیز در حال انجام است.



مدیرعامل سازمان فضای سبز و پارک‌ها شهرداری قم بیان کرد: این طرح ۵۰هزار متر مربع را شامل می‌شود و مناطق یک و سه را در بر می‌گیرد.



وی گفت: بهسازی بستر رودخانه شامل کاشت چمن، درختچه، گل‌های فصلی و گل‌های پوششی می‌شود.



کاشت ۵۰۰هزار بوته گل

وی بیان کرد: از دیگر اقداماتی که توسط سازمان در آستانه عید نوروز در حال انجام است کاشت بوته گل است.



مدیرعامل سازمان فضای سبز و پارک‌ها شهرداری قم ادامه داد: این گل‌ها شامل گل لاله، نرگس، سنبل و شب بو می‌شود.



وی بیان کرد: این گل‌ها در میادین اصلی شهر، پارک‌ها و بلوار‌ها کاشته می‌شو د و شامل همه مناطق قم نیزمی شود.



صالحی با بیان اینکه هرس درختان انجام شده است اما هرس پرچین‌ها در هفته آینده انجام می‌شود، گفت: چمن کاری در سطح شهر نیز با هزینه‌ای بالغ بر ۷۵۰میلیون تومان انجام شده است.