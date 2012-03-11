104 خانوار تحت پوشش کمیته امداد در نیشابور اکرام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) منطقه یک شهرستان نیشابور از اکرام 104 خانواده تحت پوشش این نهاد به مناسبت هفته احسان و نیکوکاری خبر داد.

رضا نظری اظهار کرد: این کمک ها در قالب سبد کالا، شامل 10 کیلوگرم برنج، 10 کیلوگرم قند و 5 کیلوگرم روغن، در مجموع به ارزش 600 هزار ریال به هر خانوار اهداء شده است.

وی گفت: علاوه بر این، مبلغ 500 هزار ریال نیز به هر نفر از ایتام و همچنین لباس هایی نیز به دانش‌آموزان بی‌سرپرست تحت پوشش اهدا شد.

برگزاری دوره آموزشی مجریان طرح های اشتغال کمیته امداد تربت حیدریه

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) تربت‌حیدریه از برگزاری دومین دوره آموزشی مجریان طرح های اشتغال کمیته امداد در این شهر خبر داد.

هادی آریان نژاد اظهار کرد: این دوره با حضور 350 تن از مجریان طرحهای اشتغال کمیته امداد امام خمینی(ره) و به منظور افزایش آگاهی کارآفرینان در رشته های دامداری و کشاورزی در مجتمع فرهنگی غدیر برگزار شد.

وی گفت: موضوعات کلاس های آموزشی در رشته دامداری؛ بیماری‌های مشترک بین انسان و دام و انواع واکسیناسیون دام‌هاو در رشته کشاورزی؛ کشت گیاهان دارویی، مبارزه با علف های هرز و مبارزه با آفات باغات بوده است.

وی با بیان اینکه ساعات آموزشی این دوره ها در مجموع 30 ساعت بوده، افزود: با برگزاری این دوره آموزشی برای 2هزار نفر اشتغال ایجاد شده است

آریان نژاد بیان کرد: مجریان این طرح ها از خدمات استعدادیابی، بیمه تامین اجتماعی، آموزش، مشاوره شغلی، توانمندسازی و خوداتکایی بهره مند شده اند.