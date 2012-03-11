امضایی که دُری سرانجام از دانشور گرفت!

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر زندهیاد سیمین دانشور که صبح امروز یکشنبه 21 اسفند با حضور جمع زیادی از اهالی ادبیات و همچنین جوانان دوستدار خالق «سووشون» از تالار وحدت به سمت بهشت زهرا (س) انجام شد، حاشیههایی نیز به همراه داشت.
با توجه به برنامهریزی صورت گرفته برای انتقال تشییع کنندگان و انجام خاکسپاری، این مراسم دقایقی قبل از ساعت اعلام شده (10 صبح) و با پخش صدای گرمِ سیمین دانشور در روزهای جوانی (سخنرانی در انجمن گوته آلمان - سال 1356) آغاز شد.
بهمن دری معاون فرهنگی وزیر ارشاد در سخنانش به ماجرای کتابی که از دانشور هدیه گرفته، اشاره کرد. او گفت: در جلسهای که خدمت ایشان بودم، کتابی به من هدیه کرد و من از او خواستم آن را برایم امضا کند که به من گفت «اول آن را بخوانید بعد من این کار را انجام میدهم»! معاون وزیر ارشاد افزود: بعدها خانم دانشور از طریق دوستی کتاب را امضا کرد و آن را به من داد.
به هنگام سخنرانی علی دهباشی از نزدیکان خانواده سیمین دانشور که در روزهای اخیر بخشی از کارهای مربوط به هماهنگی برای برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر بانوی داستاننویسی ایران را بر عهده داشته، صدای بلندگوها به دلایلی نامعلوم قطع شد.
در این لحظه دهباشی که از سوی حاضران در محوطه تالار وحدت به ادامه سخنرانی ترغیب میشد، سکوت اختیار کرد و تا بازگشت مجدد صدا به میکروفون سخن نگفت. بعد از حل این مشکل، مدیرمسئول فصلنامه «بخارا» سخنش را از سر گرفت و آن با تقدیر از معاونت فرهنگی وزارت ارشاد به جهت فراهم کردن مقدمات برپایی مراسم، به پایان برد.
حضور جواد مجابی و بهمن فرمانآرا با کلاه معروفشان، آنها را به چهرههایی فوتوژنیک برای عکاسان خبری تبدیل کرده بود.
در سوی دیگر از محوطه تالار وحدت سیمین بهبهانی و فریبرز رئیسدانا که اندوه در چهرهشان نمایان بود، مشغول پاسخ دادن به ابراز تسلیتها از جانب تعداد زیادی از جوانان حاضر در مراسم بودند.
سیدمحمود دعایی که در مراسم حضور یافته بود، بر پیکر سیمین دانشور نماز خواند. در حالی که بسیاری فکر میکنند این روحانی پیشکسوت میبایست نماز میتهای زیادی خوانده باشد، تعداد امواتی که او بر آنها نماز خوانده، اندکی بیش از تعداد انگشتان دو دست است! از آن جمله میتوان به محمدمهدی فولادوند، طاهره صفارزاده و حاج رحیم موذنزاده اردبیلی اشاره کرد.
بعد از اقامه نماز میت، تعدادی از جوانان حاضر در مراسم که از محوطه تالار وحدت به خیابان آمده بودند، پوسترهایی از سیمین دانشور را بالای دست گرفته بودند و سرود «یار دبستانی من» را با هم میخواندند.
تشییعکنندگان پیکر سیمین دانشور با 4 دستگاه اتوبوس به بهشت زهرا (س) منتقل و از آنجا به مقابل تالار وحدت بازگردانده شدند.
قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) اما به اندازه تالار وحدت شلوغ نبود و به محض رسیدن آمبولانس حامل پیکر دانشور، جمعیت تابوت حامل بانوی داستاننویسی ایران را تا قبر شماره 31، ردیف 150، قطعه 88 مشایعت کردند؛ جایی کمی دورتر از شمس آلاحمد برادرِ شوهر سیمین دانشور.
جواد ذوالفقاری، فریدون مشیری، عبدالحسین زرینکوب، محمود ورشوچی، مهری ودادیان، مهین شهابی، احمد تفضلی و سیفالله داد دیگر همسایگان ابدی دانشور بودند.
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