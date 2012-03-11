انتقاد از مواضع ضد سوری دولت تونس/ هدف از توطئه ها حذف مقاومت است

به خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، "عدنان محمود" وزیر اطلاع رسانی سوریه در دیدار با هیئتی از حزب دموکراتیک پکپارچه تونس به ریاست "احمد الاینوپلی" خواستار هماهنگی برای خنثی کردن کردن طرحهای غرب به ویژه آمریکا در منطقه شد.

وی بیان کرد: هدف توطئه ها علیه سوریه نابودی خط مقاومت و فراهم آوردن زمینه برای فعالیت سازشکاران همپیمان سلطه آمریکاست.

از سوی دیگر الاینوپلی نیز گفت : تحرکات علیه سوریه موضوع جدیدی نیست و هدف از آن، افزایش نفوذ اسرائیل در منطقه و نابودی مقاومت علیه آن است.

وی ضمن ابراز امیدواری برای بازگشت ثبات به سوریه افزود: سوریه و ارتش قهرمان آن می تواند بحران کنونی را با موفقیت پشت سر بگذارد و دشمنان و رسانه های مغرض را به زانو درآورند.

از سوی دیگر فتحی الخمیری عضو دفتر سیاسی حزب دموکراتیک تونس گفت : توطئه های امپریالیسم و صهیونیستها و برخی کشورهای عربی علیه سوریه در نتیجه پایداری این کشور است.

وی گفت : مواضع دولت موقت تونس در قبال سوریه در راستای همسویی کشورهای غربی، صهیونیستی و عربی است و ارتباطی به توده مردم تونس ندارد.

الخمیری بیان کرد: ما در یک جبهه واحد در کنار سوریه در مقابله با امپریالیسیم و صهیونیستها قرار داریم.