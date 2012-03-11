مجمع پیشکسوتان جبهه و جنگ در جنوب شرق تهران تأسیس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد کاشانی بعدازظهر یکشنبه در مراسم اختتامیه دومین جشنواره خاطره نویسی دفاع مقدس جنوب شرق استان تهران که در فرهنگسرای رازی ورامین برگزار شد، افزود: مجمع پیشکسوتان جبهه و جنگ در جنوب شرق استان تهران تأسیس می شود تا رزمندگان و ایثارگرانی که در طول هشت سال دفاع مقدس حضور فعالی در جبهه های نبرد حق علیه باطل داشته اند دور هم جمع شده و با بیان خاطرات فراوان خود از آن دوران و تبیین ارزشهای این دوران طلایی، جوانان و نسلی که جنگ را ندیده اند با آن دوران آشنا کنند.

عصر خاطره ها از سال 91 برگزار می شود

وی گفت: از سال 91 عصر خاطره ها را که در طول سال 90 در شهرها و روستاهای مختلف جنوب شرق استان تهران برگزار می شد، حداقل به صورت ماهی یکبار برگزار می کنیم تا دوازدهمین عصر خاطره در هر سال در قالب جشنواره خاطره نویسی دفاع مقدس باشد.

این مسئول افزود: شهرستان ورامین بیش از یک گردان خواهر در دوران هشت سال دفاع مقدس داشته که به انحاء مختلف در جبهه و پشت جبهه به کمک رزمندگان سلحشور این دوران می شتافتند.

وی یادآور شد: روستایی در جنوب شرق استان وجود دارد که در حال حاضر خالی از سکنه است و هیچ کس در این روستا زندگی نمی کند، ولی 22 شهید و 60 رزمنده در این روستا ساکن بوده اند و اسناد زیادی از آنها به دست آمده که توسط بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس جنوب شرق استان تهران در حال تدوین و آماده انتشار است.

استفاده از کتابها و اسناد فرهنگی دفاع مقدس جنبه عمومی پیدا می کند

کاشانی اضافه کرد: این بنیاد قصد دارد به کتابخانه های دفاع مقدس که در شهرستانهای ورامین، پیشوا و پاکدشت وجود دارد، جنبه عمومی دهد تا مردم بتوانند از کتابها و اسناد فرهنگی موجود در این کتابخانه ها بهره برداری کنند.