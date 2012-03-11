مبارزه با پدیده "زوارکش ها" در مشهد نیازمند برنامه های علمی است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود منتجبی در نشست خبری ستاد تسهیلات سفرهای خراسان رضوی که بعد از ظهر یکشنبه در هتل فردوسی مشهد برگزار شد با بیان این مطلب که برای حذف معضل زوار کش ها در مشهد سه سال زمان نیاز است، اظهار داشت: به منظور برخورد با پدیده زوار کش ها در مشهد تمهیدات لازم در مرکز شهر با مراکز و ارگان های متولی در دستور کار قرار دارد.

وی تصریح کرد: در سال جاری 350 واحد اقامتی غیر مجاز پلمپ شده است که از این تعداد 70 واحد رسمی نیز به دلیل عدم دارا بودن پروانه معتبر پلمپ شده است.

وی با اشاره به این مطلب که اصلی ترین منطقه ییلاقی مشهد طرقبه و شاندیز محسوب می شود، اذعان داشت: اخلمد، سد آبشار اخلمد، چشمه سبز گلمکان و شهر کلات جز چهار منطقه نمونه گردشگری در استان است.

در ادامه فرید جواهر زاده، مسئول دبیر خانه دائمی تسهیلات سفر های خراسان رضوی گفت: مشهد در نوروز آتی آمادگی لازم برای پذیرایی شایسته از زائران را داریم.

وی اظهار داشت: به منظور ارائه خدمات بهتر به زائرین و مسافران 350 نفر از دانشجویان رشته هتل داری و گردشگری با همیاری کارشناسان این عرصه آموزش های لازم را در جهت ارائه خدمات به مسافران فرا می گیرند.

جواهرزاده گفت: 110 پایگاه انتظامی، 35 پایگاه هلال احمر، 139 پایگاه امداد و نجات، 160 داروخانه شبانه روزی، 179 درمانگاه، 55 قضات کشیک، فعال بودن 30 شورای حل اختلاف از جمله پایگاه های فعال به منظور ارائه خدمات به مسافران در ایام نوروز است.