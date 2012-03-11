به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد رضا میرحیدری ظهر دوشنبه در همایش راهنمایان نوروزی و مدیران واحدهای گردشگری استان قم با بیان اینکه در ایام نوروز باید تمام تلاش مدیران استان تامین رفاه و آسایش مسافران باشد، گفت: قم رتبه ممتاز را در رضایت و امنیت مسافران و زائران کسب کرده است.



رضایت 94 درصدی مسافران جاده‌ای از عملکرد پلیس جاده‌ای



وی از کاهش 16 درصدی تصادفات جرحی در سطح جاده‌های استان خبر داد و بیان داشت: خوشبختانه در طول سال جاری 35 درصد نیز ازتصادفات خسارتی کم شده است که در نتیجه اجرای جدی و محکم قانون‌های برون شهری پلیس راه جاده‌ای است.



جانشین فرمانده نیروی انتظامی قم از تدابیر ویژه این مجموعه درایام تعطیلات خبر داد و گفت: این مجموعه طبق نظرسنجی کشوری درحوزه پلیس راه توانسته رضایت 94 درصد از مسافران جلب کند که در سطح کشور رتبه ممتاز را کسب کرده‌ایم.



آمار تصادفات جرحی سطح شهر رضایت بخش نیست



میرحیدری رضایتمندی حدود 80 درصد از شهروندان و مسافران از کلانتری‌ها را خوب توصیف کرد و افزود: در راهور شهری نیز با جلب رضایت حدود 87 درصد رتبه خوبی را کسب کردیم که باعث افتخار مردم شهر کریمه اهل بیت(ع) است.



وی اجرای قوانین شهری در کاهش تخلفات راهنمایی و رانندگی را موثر دانست و گفت: در سطح استان تصادفات منجر به فوت نسبت به سال گذشته 21 درصد کاهش داشته است.



جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان قم با بیان اینکه تصادفات منجر به فوت از 396 نفر در سال گذشته به 312 نفر درسال جاری کاهش یافته است، گفت: متاسفانه در زمینه تصادفات جرحی در سطح استان از کاهش چشمگیری برخوردار نیستیم که باید در این زمینه دقت و آسیب‌شناسی بیشتری شود.



اجرای مرحله نهایی طرح والعادیات



سرهنگ میرحیدری از اجرای مرحله نهایی طرح والعادیات در ایام نوروز خبر داد و گفت: مرحله دهم از مبارزه با مواد مخدر در پی اعلام نارضایتی مردم و جمع آوری معتادان خطرناک که چهره این شهر مقدس را مخدوش می‌کنند، از 22 اسفندماه اجرا می‌شود.



وی با تاکید بر اینکه در مبارزه با سوداگران مرگ و مواد مخدر باید نهادهای استان بویژه سازمان بهزیستی و شهرداری با ما همکاری کند، گفت: وظیفه خدمت رسانی به زائران کریمه اهل بیت(ع) از سختی و حساسیت خاص خود برخوردار است و همه باید در این وظیفه شرعی به ما کمک کنند.



شایان ذکراست در پایان همایش راهنمایان نوروزی و مدیران گردشگری از راهنمایان برتر ایام نوروز سال 90 تقدیرشد.

