نواخته شدن زنگ همیار پلیس در مدارس صحنه

به گزارش خبرگزاری مهر، زنگ همیار پلیس با حضور مدیر آموزش و پرورش، فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی، معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش صحنه در مدرسه دخترانه نمونه دولتی راهنمایی رضوان روز یکشنبه نواخته شد.

مدیر آموزش و پرورش صحنه در این آیین گفت: همکاری بیشتر مردم به ویژه دانش آموزان با پلیس ضامن موفقیت هر چه بیشتر در برقراری نظم و انضباط اجتماعی است.

وی تاکید کرد: همه باید با رعایت قانون نقش خود را در ارتقای نظم و انضباط اجتماعی به بهترین شکل ممکن اجرا کنیم.

مدیر آموزش و پرورش صحنه گفت: با اجرای طرح همیار پلیس در کشور بسیاری از حوادث و اتفاقات مربوط به رانندگی کاهش می یابد.

آمادگی قصرشیرین برای پذیرایی از مهمانان نوروزی

فرماندار قصرشیرین از آمادگی کامل این شهرستان برای پذیرایی، استقبال و اسکان مهمانان، گردشگران و مسافران نوروزی خبر داد و گفت: تدابیر لازم برای میزبانی شایسته از هموطنان در این ایام در این شهرستان اتخاذ شده است.

حسین پروین در دومین جلسه ستاد تسهیلات نوروزی قصرشیرین افزود: این شهرستان از موقعیت ویژه ای در حوزه اماکن تاریخی و گردشگری برخوردار است که این شرایط موجب شده مسافران نوروزی و گردشگران در تعطیلات آخر سال این منطقه را به عنوان مقصد سفرهای خود انتخاب کنند.

وی در پایان گفت: وجود دو مرز رسمی پرویزخان و خسروی، بازارچه مرزی، یادمان های عملیاتی دوران دفاع مقدس، آثار تاریخی متعدد و آب و هوای مساعد موجب شده تا قصرشیرین همه ساله بخصوص در تعطیلات نوروزی پذیرای شمار زیادی از مهمانان، مسافران و کاروان های راهیان نور باشد.

اجرای 5 طرح منابع طبیعی در روانسر 80 درصد پیشرفت کار دارد

فرماندار روانسر نیز گفت: برای اجرای 5 طرح در حوزه منابع طبیعی شهرستان روانسر یک میلیارد و 676 میلیون ریال در سالجاری اختصاص یافته است که این طرحها 80 درصد پیشرفت کار دارد.

جلال صفری افزود: این اعتبار برای اجرای طرحهای جنگل کاری و توسعه درختکاری، پیشگیری و مهار سیل، حفاظت و حمایت از جنگلها و مراتع، مراقبت و نگهداری جنگلکاری سنواتی و بهبود و اصلاح مراتع شهرستان هزینه می شود.

وی در پایان گفت: برای انجام دو طرح آبخیزداری نیز در روستای تازه آباد سریاس و حوزه شهری خراجیان 3 میلیارد و 500 میلیون ریال تخصیص داده شده است.

حفظ و صیانت از منابع طبیعی از ارزشهای اصیل اسلامی است

امام جمعه روانسر در مراسم گرامیداشت هفته درختکاری این شهرستان گفت: مردم مسلمان باید در راستای آموزه های دینی و احادیث نبوی به عنوان یک وظیفه شرعی، در جهت حفظ و احیای جنگل ها و عرصه های طبیعی تلاش کنند.

ملا عبدالله غفوری افزود: حفظ و صیانت از منابع طبیعی هم در ارزشهای اصیل اسلامی و هم در فرهنگ غنی ایرانیان همواره مورد توجه بوده و بر حفظ و نگهداری درخت و درختکاری سفارش بسیار شده است.

امام جمعه روانسر منابع طبیعی را عامل بقای زندگی، طراوت و سرزندگی دانست و افزود:حفظ و حراست از عرصه‌های طبیعی تنها با مشارکت مردم میسر می‌شود و مردم نباید نقش خود را در این زمینه نادیده بگیرند.

روانسر رتبه اول استانی اوقات فراغت تابستان90 را به خود اختصاص داد

مدیریت آموزش وپرورش شهرستان روانسر درارزیابی عملکرد فعالیت مراکز بهبود اوقات فراغت دانش آموزان استان کرمانشاه رتبه اول را بخود اختصاص داد .

معاون پرورشی آموزش وپرورش شهرستان روانسر با اعلام این خبرافزود :در 4مرکز تابستانی و6 مدرسه قرآنی بیش از 1500دانش آموز دختر وپسر روانسری اوقات فراغت خود را در تابستان 90 در مراکز بهبود اوقات فراغت ومدارس قرآنی سپری نمودند.

شریف غفاری ،کلاس های مراکز بهبود اوقات فراغت درشهرستان روانسر را شامل آموزش روخوانی وروان خوانی قرآن کریم ، طراحی ونقاشی ، رایانه ، زبان های خارجه برشمرد .

رسیدگی به 141 مورد شکستگی و تعویض 94 کنتور خراب در صحنه

مدیرآبفار شهرستان صحنه گفت: در دی ماه سال جاری 95 مورد کنتور تعویض شده و به 141 مورد شکستگی در روستاهای شهرستان رسیدگی شده است.

مدیر آبفار شهرستان صحنه از شناسایی و تعویض 95 مورد کنتور خراب این شهرستان در دی ماه خبر داد و گفت: شناسایی و تعویض کنتورهای خراب مشترکین در کاهش هدررفت آب در سطح روستاها اهمیت به سزایی دارد.

مدیر آبفار صحنه، در ادامه ایجاد شکستگی در خطوط آبرسانی را یکی دیگر از عوامل هدر رفت آب برشمرد و گفت: در طی دی ماه ۱۴۱ مورد شکستگی در لوله های آبرسانی روستاهای شهرستان صحنه رخ داد که سریعاْ رفع گردیدند.

تعویض 730 دستگاه کنتور خراب در شهرستان پاوه

امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان پاوه برای بهبود و گسترش خدمات به مشترکین اقدام به رفع 1300 مورد شکستگی و تعویض 730 کنتور خراب کرده است.

اصلاح نواقص شبکه های آبرسانی و رفع حوادث احتمالی امری است که می تواند ضمن کاهش هزینه های موجود و کاهش مقدار هدررفت آب، باعث افزایش کیفیت خدمات ارائه شده به مشترکین روستایی شد.

بدین منظور امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان پاوه از ابتدای سال جاری و با تاسی از سیاست های کلی شرکت آبفار در این خصوص، نسبت به تعویض تعداد 730 دستگاه کنتورخراب مشترکین و نیز رفع بیش از 1300 مورد حادثه و شکستگی در تاسیسات آب شرب روستاهای تحت پوشش اقدام کرده است.

براساس این گزارش، به منظور گسترش خدمات تعداد 330 مشترک جدید جذب شده که باعث افزایش تعداد کل مشترکین این امور به رقم 7641 شده است.