راهیان نور الگویی برای ترویج فرهنگ ایثار بین جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شمس ظهر یکشنبه در گردهمایی شهرداران استان تهران در سالن شهید شکری شهرداری صفادشت شهرستان ملارد اظهار داشت: با توجه به گستردگی تکنولوژی و مشغولیت زیاد مردم به عوامل روزمره، اگر می خواهیم شهرهای ما آکنده از عطر معنویت باشند، راهی محکمتر و با پشتوانه تر از ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نداریم.

وی عنوان کرد: با تلاش و اهتمام ویژه مسئولان، کاروانهای راهیان نور توانسته تاثیر به سزایی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بین جوانان و نوجوانان داشته باشد.

این مسئول افزود: جو معنوی و الهی در کاروانهای راهیان نور و بازدید از مناطق جنگی بسیاری از افرادی را که تنها کلیت جنگ را می شناختند، با جزئیات بیشتر آشنا می کند و تحول عظیمی را در آنها به وجود می آورد.

شمس بیان کرد: زنده نگه داشتن یاد امام و شهدا در شهرها از اولویت کاری شهرداران است که با معطر کردن فضای شهرها با نام و یاد شهدا می توانیم معنویات را به شهرها بازگردانیم.

معاون فرهنگی، مطبوعاتی و اطلاع رسانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران یادآور شد: در این زمینه بحران در استان تهران وجود ندارد اما می توان با یاد شهدا و ترویج فرهنگ شهادت و ایثار بسیاری از مشکلات جوانان را برطرف کرد.