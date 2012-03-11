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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۲۰

حجت الاسلام شمس:

راهیان نور الگویی برای ترویج فرهنگ ایثار بین جوانان است

راهیان نور الگویی برای ترویج فرهنگ ایثار بین جوانان است

ملارد - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی، مطبوعاتی و اطلاع رسانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران گفت: کاروانهای راهیان نور الگویی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بین جوانان و نوجوانان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شمس ظهر یکشنبه  در گردهمایی شهرداران استان تهران در سالن شهید شکری شهرداری صفادشت شهرستان ملارد اظهار داشت: با توجه به گستردگی تکنولوژی و مشغولیت زیاد مردم به عوامل روزمره، اگر می خواهیم شهرهای ما آکنده از عطر معنویت باشند، راهی محکمتر و با  پشتوانه تر از ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نداریم.

وی عنوان کرد: با تلاش و اهتمام ویژه مسئولان، کاروانهای راهیان نور توانسته تاثیر به سزایی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بین جوانان و نوجوانان داشته باشد.

این مسئول افزود: جو معنوی و الهی در کاروانهای راهیان نور و بازدید از مناطق جنگی بسیاری از افرادی را که تنها کلیت جنگ را می شناختند، با جزئیات بیشتر آشنا می کند و تحول عظیمی را در آنها به وجود می آورد.

شمس بیان کرد: زنده نگه داشتن یاد امام و شهدا در شهرها از اولویت کاری شهرداران است که با معطر کردن فضای شهرها با نام و یاد شهدا می توانیم معنویات را به شهرها بازگردانیم.

معاون فرهنگی، مطبوعاتی و اطلاع رسانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران یادآور شد: در این زمینه بحران در استان تهران وجود ندارد اما می توان با یاد شهدا و ترویج فرهنگ شهادت و ایثار بسیاری از مشکلات جوانان را برطرف کرد.

کد مطلب 1557612

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