آماده باش مدیریت بحران تهران در چهارشنبه سوری/اطلاعات تهران آف لاین در اختیار سازمانها

عزیزالله رجب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سه شنبه شب (شب چهارشنبه سوری) تمامی ستادهای بحران مناطق شهرداری تهران آماده باش هستند گفت: غیر از ستادهای بحران 20 کمیته تخصصی عضو مدیریت بحران شهر تهران اعم از کمیته های تخصصی بهداشت و درمان، آتش نشانی، تریاژ و تخلیه مجروحین، اطلاع رسانی و هشدار، امنیت و انتظامات، امور حقوقی و قضایی و ... هم آماده باش هستند.

وی افزود: در صورت هرگونه حادثه کوچک اعم از آتش سوزیهای موردی، زخمی و مجروح شدن شهروندان و یا سلب آسایش شهروندان نهادهای مربوطه وارد عمل شده و اقدامات لازم را انجام می دهند ولی اگر حوادث وسیع تر شود و به بحران تبدیل شود مدیریت بحران شهر تهران به سرعت بر اساس برنامه های تدوین شده وارد عمل می شود.

رجب زاده گفت: بسیاری از دستگاههای دولتی و انتظامی زیرمجموعه مدیریت بحران تهران هستند و مدیریت بحران پایتخت بر عهده شهرداری تهران است ولی هیچگاه در این سازمان بحثهای سیاسی وارد نشده و تمامی اعضا و کمیته های تخصصی تحت مدیریت واحد در حوادث و بحران به صورت متحد عمل می کنند.

وی افزود: پیش‌بینی شده تا از سامانه دوربینهای ترافیکی، تمامی بی‌سیمها به ویژه مراکز فرماندهی و کنترل نیروی انتظامی تهران بزرگ، آتش نشانی، اورژانس تهران در راستای کسب اخبار و اطلاعات و اخذ نتیجه اقدامات، تعامل سریع ـ اصولی و منطقی ایجاد شود و در جهت هم‌افزایی از طریق سامانه‌های موجود در مرکز فرماندهی و کنترل، شرایط تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های مسئول فراهم می‌شود.

همچنین سامانه اطلاعاتی این مرکز با بهره‌ گیری از نقشه‌های ماهواره‌ای، شهری متشکل از 28 لایه اطلاعاتی بار گذاری شده به صورت برخط (online) واطلاعات موجود (offline) در جهت هدایت عملیاتی سازمانهای مسئول در این روز فعال خواهند بود و از آن بهره برداری می شود.