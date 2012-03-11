توزیع هفت هزار کیف امدادی به مسافران نوروزی قم

به گزارش خبرنگار مهر، حسین افصحی ظهر یکشنبه در حاشیه همایش سراسری راهنمایان نوروزی در جمع خبرنگاران گفت: امسال در 22 جایگاه مختلف استان گروه پست نوروزی داریم که اغلب در مبادی ورودی شهر است.



وی افزود: اماکنی مانند مسجد مقدس جمکران، میدان ولی عصر، عوارضی قم - کاشان و قم - تهران، پارک سوار جنوبی، ایستگاه راه آهن، کوه خضر نبی(ع)، بلوار بهار و... ازجمله ایستگاه‌های راهنمایان نوروزی سال جدید خواهند بود.



مسئول طرح نوروزی جمعیت هلال احمر با تاکید بر اینکه 8 اکیپ نوروزی در جایگاه‌های سی ان جی مستقر خواهند بود، اظهار داشت: سال گذشته تنها 12 اکیپ نوروزی در استان مستقر بود که امسال رشد دو برابری داشته است.



وی ادامه داد: در طرح نوروزی سال جدید هفت هزار عدد کیف امدادی در بین مسافران توزیع می‌شود.



افصحی به خدمات ویژه این گروه‌ها اشاره کرد و بیان داشت: خدماتی مانند تست خون، قند خون، توزیع بروشور‌ها و اقلام تبلیغاتی و کتابچه‌های ملی راهنمای مسافرتی ازجمله این خدمات است.



استقرار 150 نیروی راهنما در سطح شهر



وی با بیان اینکه در این دوره بیش از 70 هزار نقشه راهنما چاپ شده است، گفت: بیش از 150 نیروی راهنما که اغلب از دانش آموزان ممتاز و نخبه استان هستند، 850 نفرروز خدمت رسانی می‌کنند.



مسئول طرح نوروزی جمعیت هلال احمر استان قم با تاکید براینکه برای خدمت رسانی به مسافران نیاز به همکاری و تعامل همه عوامل اجرایی استان داریم، اظهار داشت: همکاری و همدلی نهادهای مسئول استان در ایام نوروز بیشتر و بهتر نمایان می‌شود که این امر باید به نفع مسافران و زائران کریمه اهل بیت باشد.

