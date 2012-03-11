محمدعلی صبور ظهر یکشنبه در جلسه مجمع عمومی هیئت ورزش‌های سه‌گانه استان زنجان به راه‎اندازی طرح استعدادیابی تأکید کرد و افزود: اولین انجمن سه‌گانه دانش‌آموزی در شهرستان زنجان راه‌اندازی خواهد شد.

وی افزود: ورزش به لحاظ کسب آمادگی جسمانی بسیار مهم و حائز اهمیت است و امروز کشور به جوانانی سالم، پویا، با نشاط و قوی بنیه نیاز دارد تا آینده را تضمین کنند.

رئیس فدراسیون ورزش های سه گانه کشور به اهمیت و جایگاه ورزش سه گانه اشاره کرد و اظهار داشت: ورزش سه گانه ، ورزشی سنگین و سخت است و اعزام به مسابقات درون مرزی و برون مرزی برای ایجاد انگیزه بیشتر در بین ورزشکاران فعال در این عرصه یک نیازضروری است.

صبور افزود: هرچند اعتبارات تخصیص یافته به این فدراسیون برای اجرای برنامه های درنظر گرفته شده درتقویم ورزشی کافی نیست و ازاین بابت فدراسیون در مضیقه است ولی با این همه تلاش می شود با جذب منابع از محل های قانونی دیگر در جهت رشد و شکوفایی این رشته گام های بلندی برداشته شود.