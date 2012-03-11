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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۴۰

صبور:

نخستین پایگاه قهرمانی ورزش سه گانه در زنجان راه‌اندازی می شد

نخستین پایگاه قهرمانی ورزش سه گانه در زنجان راه‌اندازی می شد

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس فدراسیون ورزش‌های سه‌‌گانه با اشاره به جایگاه مطلوب استان زنجان در زمینه ورزش سه گانه گفت: نخستین پایگاه قهرمانی در زنجان راه‌اندازی می شود.

 محمدعلی صبور ظهر یکشنبه در جلسه مجمع عمومی هیئت ورزش‌های سه‌گانه استان زنجان به راه‎اندازی طرح استعدادیابی تأکید کرد و افزود: اولین انجمن سه‌گانه دانش‌آموزی در شهرستان زنجان راه‌اندازی خواهد شد.

وی افزود: ورزش به لحاظ کسب آمادگی جسمانی بسیار مهم و حائز اهمیت است و امروز کشور به جوانانی سالم، پویا، با نشاط و قوی بنیه نیاز دارد تا آینده را تضمین کنند. 

رئیس فدراسیون ورزش های سه گانه کشور به اهمیت و جایگاه ورزش سه گانه اشاره کرد و اظهار داشت: ورزش سه گانه ، ورزشی سنگین و سخت است و اعزام به مسابقات درون مرزی و برون مرزی برای ایجاد انگیزه بیشتر در بین ورزشکاران فعال در این عرصه یک نیازضروری است.

صبور افزود: هرچند اعتبارات تخصیص یافته به این فدراسیون برای اجرای برنامه های درنظر گرفته شده درتقویم ورزشی کافی نیست و ازاین بابت فدراسیون در مضیقه است ولی با این همه تلاش می شود با جذب منابع از محل های قانونی دیگر در جهت رشد و شکوفایی این رشته گام های بلندی برداشته شود.

وی با بیان اینکه ورزش‎های سه‎گانه تنها رشته‎ای است که زیربنای فکری آن بر مبنای اخلاق پایه‌گذاری شده است، تصریح کرد: با توجه به پتانسیل و استعدادهای موجود در استان زنجان، برگزاری مسابقات در رده سنی نوجوانان و نونهالان در رشته‎های دوچرخه‎سواری و دومیدانی مورد تأکید این فدراسیون است.

کد مطلب 1557615

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