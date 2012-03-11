محمدعلی صبور ظهر یکشنبه در جلسه مجمع عمومی هیئت ورزشهای سهگانه استان زنجان به راهاندازی طرح استعدادیابی تأکید کرد و افزود: اولین انجمن سهگانه دانشآموزی در شهرستان زنجان راهاندازی خواهد شد.
وی افزود: ورزش به لحاظ کسب آمادگی جسمانی بسیار مهم و حائز اهمیت است و امروز کشور به جوانانی سالم، پویا، با نشاط و قوی بنیه نیاز دارد تا آینده را تضمین کنند.
رئیس فدراسیون ورزش های سه گانه کشور به اهمیت و جایگاه ورزش سه گانه اشاره کرد و اظهار داشت: ورزش سه گانه ، ورزشی سنگین و سخت است و اعزام به مسابقات درون مرزی و برون مرزی برای ایجاد انگیزه بیشتر در بین ورزشکاران فعال در این عرصه یک نیازضروری است.
وی با بیان اینکه ورزشهای سهگانه تنها رشتهای است که زیربنای فکری آن بر مبنای اخلاق پایهگذاری شده است، تصریح کرد: با توجه به پتانسیل و استعدادهای موجود در استان زنجان، برگزاری مسابقات در رده سنی نوجوانان و نونهالان در رشتههای دوچرخهسواری و دومیدانی مورد تأکید این فدراسیون است.
نظر شما