برترین های رقابت صبحگاهی شاهرود معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های صبحگاهی دانش آموزان دختر شاهرود که به مدت 10 روز با حضور 30 تیم در سه مقطع متوسطه، راهنمایی و ابتدایی در سالن اخوین این شهر برگزار شده بود صبح روز یکشنبه با شناخت برترین ها به کار خود پایان داد.

در پایان این رقابت ها در مقطع متوسطه آموزشگاه محمد خانی و عفاف به طور مشترک اول و تیم های هاجر و علوی نیز به ترتیب دوم و سوم شدند.

تیم آموزشگاه ابوذر نیز در مقطع راهنمایی در سکوی اول قرار گرفت و تیم های نجابت و 15 خرداد نیز به ترتیب به مقام های دوم و سوم بسنده کردند.

در مقطع ابتدایی هم تیم های شاهد، راه دانش و میلاد به ترتیب مقام های اول تا سوم این دوره از رقابت ها را از آن خود کردند.