افزایش شبکه فیبر نوری پایتخت به مرز 700 کیلومتر

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله بهروز با بیان این که امسال حدود 100 کیلومتر به شبکه فیبر نوری تهران افزوده شد و توانستیم به مرز 700 کیلومتر برسیم گفت: در برنامه ریزی های سال آینده ایجاد 150 کیلومتر سبکه فیبر نوری در شهر پیش بینی شده است تا بتوانیم شبکه فیبر نوری تهران را به مرز 850 کیلومتر برسانیم.

بهروز ادامه داد: شهر تهران در فاز نخست به بیش از هزار و 500 کیلومتر فیبر نوری نیاز دارد که در تلاشیم فاز اول این شبکه را هرچه سریعتر تکمیل کنیم.

وی با تاکید بر این که هرچه شبکه فیبر نوری گسترده تر و کامل تر باشد امکان به کارگیری سیستم های هوشمند در کنترل ترافیک بیشتر می شود افزود: نصب چراغ های راهنمایی هوشمند، ایجاد تقاطع های هوشمند، نصب دوربین های نظارت تصویری و ثبت تخلفات، مدیریت و کنترل ناوگان حمل ونقل عمومی و ترافیک همه و همه وابسته به ایجاد شبکه فیبر نوری است.



