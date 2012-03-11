ایمان راویان موجب سلامت خاطره گویی دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عباس حسین زهی بعدازظهر یکشنبه در مراسم اختتامیه دومین جشنواره خاطره نویسی دفاع مقدس جنوب شرق استان تهران که در فرهنگسرای رازی ورامین برگزار شد، افزود: اگر خواسته باشیم خاطره سازی کنیم، نمی توانیم مفاهیم دفاع مقدس را انتقال دهیم.

وی اظهار داشت: در طول هشت سال دفاع مقدس با حوادث و رویدادهای متعددی در جبهه ها و پشت جبهه ها روبرو بوده ایم که خاطره می تواند با بیان واقعیتها گام اساسی در اعتلای این هشت سال داشته باشد.

این مسئول اضافه کرد: هر چقدر شب خاطرات، همایشها، خودنوشتها و دگرنوشتها در جامعه رواج داشته باشد، نسل آینده و جوان کشور آرامش فکری بیشتری پیدا می کنند.

وی گفت: در طول دوران هشت سال دفاع مقدس بیش از 140 عملیات انجام شد که در طول هر سال بیش از 12 عملیات داشته ایم که خاطرات دفاع مقدس بخش عمده ای از اسناد جنگ ماست که باید به مرور دریافت شود.

رزمندگان و ایثارگران باید دست به قلم ببرند

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان تهران ادامه داد: رزمندگان و ایثارگران باید دست به قلم برده، جلو دوربین بیایند تا صدایشان ضبط شود تا بتوان ارزشهای دفاع مقدس را به خوبی به نسل آینده منتقل کرد.

وی عنوان کرد: متأسفانه در خاطرات دفاع مقدس شخص و گروه محوریم و هنوز به ستاد محوری و خاطره گویی تشیکلاتی نرسیده ایم، چرا که این لایه از جنگ ما هنوز به تکامل نرسیده است.

زهی افزود: در بحث بیان خاطرات در فیلمسازی و تبدیل این خاطرات به کتاب و شعر مشکلی اساسی وجود دارد که با نزدیکی دو نسل باید برطرف شود.

بهترین سبک برای بیان خاطرات دفاع مقدس فیلم سازی است

وی بیان داشت: عده ای که از پیشکسوتان جنگ هستند که باید خاطرات خود را بیان کرده، اما فاقد ذوق فرهنگی و ادبی هستند؛ نسل جوان باید این خاطرات را به نحوی دلنشین تبدیل کنند که در این راستا بهترین سبک، فیلمسازی است.

این مسئول اضافه کرد: جشنواره های دفاع مقدس می توانند این گونه سبکها را گسترش داده و به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت کمک کنند.