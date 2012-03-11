ورزش البرز روند رو به رشدی داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی پس از بازدید از مجموعه ورزشی ایران توسعه در ورزشگاه انقلاب اسلامی کرج در جمع خبرنگاران در تالار اداره کل ورزش و جوانان استان البرز اظهار داشت: ابتدا از مردم خونگرم البرز به خاطر شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی تشکر می کنم و امروز هم شاهد استقبال پرشکوهی از رئیس جمهور بودیم.

وی ادامه داد: ورزش در استان البرز روز به روز در حال پیشرفت است در سفرهای دوره ای که هیئت دولت به استان البرز آمد نگاه ویژه ای به ورزش داشته و از عملکرد ساخت و سازهای امکان ورزشی راضی است.

وزیر ورزش و جوانان افزود: ما امروز از مجموعه ایران توسعه ،مجموعه ورزشی انقلاب اسلامی ، مجموعه تنیس بازدید کردیم و همین طور کلنگ احداث مجموعه ورزشی شش هزار نفری انقلاب اسلامی کرج، استادیوم 5 هزار نفری ساوجبلاغ و نظرآباد و زمین گلف کیانمهر را به زمین زدیم.

عباسی یادآور شد: این کلنگ زنی ها نشان از جهش بزرگ در ورزش استان البرز خواهد داشت و این مهم هدیه رئیس جمهور محبوب و نیز خانواده سازمان ورزش و جوانان به ورزشکاران البرز است.

عباسی تصریح کرد: این امید می رود ورزش استان با حضور بهروز منتغمی روند رو به رشدی داشته باشد.

وی در پایان در جواب خبرنگار مهر در خصوص عدم انتخاب منتغمی برای نایب رئیسی فدراسیون فوتبال گفت: من یک رای داشتم و آن هم منتغمی بود. اصلا هماهنگی مبنی بر اینکه منتغمی رای نیاورد انجام نشده بود و ما انتخابات بسیار خوبی را در فدراسیون فوتبال برگزار کردیم.. بعضی از رسانه ها شیطنت انجام می دهند واین روزها مطالبی از تعلیق فوتبال ایران انعکاس می دهند که فوتبال ایران از حضور در مسابقات مقدماتی جام جهانی محروم خواهد بود که این خبرها شایعه است.