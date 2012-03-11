خدمت به اسرائیل و تضعیف جبهه مقاومت هدف توطئه های ضد سوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، "علی حسن خلیل" وزیر بهداشت لبنان گفت : آنچه در سوریه جریان دارد تلاشی برای ضربه زدن به مقاومت است.

وی افزود: منافع لبنان ایجاب می کند که در بحران سوریه دخالت نکند و ما به توطئه افکنان اجازه نخواهیم داد که منافع ملی را فدای تسویه حسابهای شخصی کنند.

خلیل بیان کرد: وزیران امور خارجه کشورهای عربی تمام تمرکز خود را بر روی موضوع سوریه قرار داده است و به کشتارهای غزه و اوضاع فلسطین توجهی ندارد.

وزیر بهداشت ذکر کرد: در زمانی به سر می بریم که معیارها کاملا دوگانه است و برخی سعی دارند که دشمن را به گونه ای دیگر جلوه دهند که این سوال برانگیز است.

از سوی دیگر "علی خریس" گفت : هدف توطئه ها علیه سوریه به حمایت این کشور از لبنان در برابر اسرائیل برمی گردد و قصد دارند سوریه را به خاطر مواضعش مجازات کنند.

عضو فراکسیون آزادی و توسعه لبنان بیان کرد: کشورهای عربی موضوع فلسطین را کاملا فراموش کرده اند در حالی که معاهده "سایکس پیکوی" جدیدی در راه است.

"شیخ احمد قبلان" مفتی جعفری لبنان هم گفت : هدف تلاشهای آمریکا، اسرائیل و دیگر کشورهای غربی تضعیف جبهه مقاومت علیه اسرائیل است.

وی بیان کرد: آیا اتحادیه عرب شرم نمی کند؟ چرا هیچ موضع قوی در قبال تجاوزات اسرائیل علیه ملتهای عرب اتخاذ نمی کند، اما درباره سوریه دیوانه وار تلاش می کند.

قبلان گفت : رژیمهای عربی در حالی از حقوق بشر، دموکراسی و آزادی در سوریه دم می زنند که در کشورهای خود این واژه ها مفهومی ندارد.

"البر منصور" از وزیران سابق لبنان هم گفت : مقاومت ملت سوریه و همدلی آنها با ارتش این کشور همه توطئه های کشورهای غربی و عربی و آمریکا را با شکست روبرو کرده است.

از سوی دیگر جنبش اصلاح و وحدت لبنان با صدور بیانیه ای دخالتهای آشکار آمریکا در امور داخلی لبنان و فشارها علیه سوریه را محکوم کردند و هدف اقدامات ضد سوری را جدا کردن آن از محور مقاومت منطقه ای دانست.