مسئولان همواره خادم خانواده شهدا باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسین رکنی حسینی بعد از ظهر یکشنبه در دیدار با خانواده شهدای بردخون اظهار داشت: 22 اسفند سالروز صدور فرمان تاریخی امام خمینی (ره) مبنی بر تأسیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی و روز بزرگداشت شهدا است که خدمتی ارزشمند به آنها است.

وی ادامه داد: شهدا و خانواده‌های معظم آنان حق بزرگی بر گردن همه ما دارند و وظیفه مسئولان است که خادم خوبی برای خانواده‌های شهدا و پاسدار خون پاک شهدا باشند.

امام جمعه بردخون به حماسه با شکوه ملت ایران در انتخابات اشاره کرد و گفت: این حماسه باعث تعجب جهانیان شد و ملت قهرمان ایران با وجود تبلیغات گسترده دشمن به پای صندوق‌های رای رفتند و بار دیگر استکبار را مأیوس کردند و با حضور دشمن‌شکن مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویان زدند.

وی از مردم شهرستان و بخش به دلیل حضور گسترده در انتخابات تقدیر کرد و گفت: با توجه به بیانات مقام معظم رهبری این رأی به نظام اسلامی بود و همه کسانی که در انتخابات شرکت کردند فهم سیاسی خود را نشان دادند و به وظیفه خود در برابر کشور عمل کردند.

امام جمعه بردخون با اشاره به دستاوردهای این انتخابات ادامه داد: حضور گسترده مردم نشان داد نظام اسلامی از حمایت اکثریت ملت برخورداراست و شالوده محکمی دارد و هر چه فشار دشمنان نظام بیشترشود حضورمردم افزایش می‌یابد و حربه تحریم کارساز نیست.

وی تصریح کرد: مهمترین پیام ملت ایران این بود که تا آخرین قطره خون خود دردفاعی که با رهبرمعظم انقلاب آغازکرده اند خواهند ایستاد و نخواهند گذاشت تاریخ تکرار شود و گروه‌های سیاسی نیز اگر فریب خورده‌اند به اشتباه خود اعتراف کنند و به آغوش ملت برگردند.

رکنی حسینی عنوان کرد: جریان‌های سیاسی در مسیر مردم و نظام قرار گیرند و اگر به بیراهه رفته‌اند در کنار ملت باشند زیرا راه برگشت باز است پس از مردم فاصله نگیرید.