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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۴۸

تحولات همسایگان شرقی/

بازداشت 690 عضو طالبان در افغانستان/ 39 نفر در پاکستان کشته شدند

بازداشت 690 عضو طالبان در افغانستان/ 39 نفر در پاکستان کشته شدند

بازداشت 690 عضو طالبان از ابتدای 2012 تاکنون در افغانستان، کشته شدن 39 تروریست در منطقه خیبر پاکستان و افزایش تلفات انفجار در شهر پیشاور از جمله تحولات مهم همسایگان شرقی کشورمان به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، در جریان عملیات پلیس در ولایت بغلان در 160 کیلومتری شمال شهر کابل سه مظنون که حامل تسلیحات بودند، کشته و 10 فرد دیگر بازداشت شدند.

همچنین وزارت کشور افغانستان در بیانیه ای از کشته شدن دو عضو طالبان، زخمی شدن یک نفر و بازداشت 7 فرد دیگر در جریان عملیات مشترک نیروهای ناتو و افغانی در 24 ساعت گذشته در ننگرهار، قندوز، هلمند، غزنی و لوگار خبر داد.

بر اساس این بیانیه، از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 240 عضو طالبان کشته و 690 فرد دیگر بازداشت شدند.

خبر دیگر مقامات پاکستانی از کشته شدن 39 تروریست و زخمی شدن 15 فرد دیگر در عملیات نیروهای امنیتی علیه مقر شبه نظامیان در منطقه خیبر خبر دادند.

رسانه های پاکستان همچنین گزارش دادند که تلفات امروز یکشنبه انفجار بمب در یک مراسم تشییع جنازه در شهر پیشاور در شمال غرب این کشور به 13 کشته و 32 زخمی رسید.

در پی کشته شدن رهبر القاعده در منطقه ابوت آباد پاکستان شاهد گسترش فعالیتهای تروریستی در افغانستان هستیم و طالبان بارها بر گرفتن انتقام خون "اسامه بن لادن" تاکید کرده اند.

کد مطلب 1557629

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