مجتمع فرهنگی و هنری شماره2 بجنورد افتتاح می شود

حسین فرخنده در گفتگو باخبرنگار مهر افزود: با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پروژه نگارخانه و مجتمع فرهنگی و هنری شماره2 بجنورد به بهربرداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه این مجتمع فرهنگی و هنری با مساحت 640 متر مربع و زیر بنای یک هزار و 400 متر مربع، دارای واحد های مختلف اداری، آموزشی، هنری می باشد اظهار داشت: بجنورد به عنوان مرکز خراسان شمالی فاقد نگارخانه استاندارد است که با افتتاح این مرکز، مشکل شهرستان نیز تا حدودی برطرف خواهد شد.

فرخنده یاد آور شد: این پروژه فرهنگی از محل مصوبات سفر دولت بوده که مبلغ 12 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی برای احداث آن هزینه شده است.

وی همچنین گفت: در سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به استان خراسان شمالی 3 مجتمع دیجیتال نیز در استان به بهره برداری خواهد رسید.

به گفته وی در این سفر رئیس سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز برای شرکت در آیین اختتامیه جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان که هم اکنون در بجنورد در حال برگزاری است حضور خواهد یافت.

افتتاح رسمی مجتمع فرهنگی هنری شماره 2 و نگارخانه بجنورد روزسه شنبه 23 اسفندماه جاری با حضور دکتر سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسئولین استان انجام خواهد شد .