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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۴۹

تقوی نیا خبر داد:

برگزاری دومین طرح نسیم حیات در سمنان

برگزاری دومین طرح نسیم حیات در سمنان

سمنان-خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان از برگزاری دومین طرح نسیم حیات 19 در سمنان خبر داد.

حجت الاسلام یدالله تقوی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری دومین طرح نسیم حیات 19 در سمنان، افزود: این طرح ترجمه و تفسیر جزء 19 قرآن کریم ویژه خواهران است و سوره های فرقان، شعراء و نمل در این دوره تفسیر، بیان می شود.

وی هدف از برگزاری این دوره های تفاسیر را آشنایی مردم خصوصا جوانان با مفاهیم گوهر بار قرآن کریم بیان کرد و گفت: آشنایی با ترجمه، مفاهیم و تفسیر و شان نزول آیات قرآن کریم از اهداف برگزاری این  دوره ها است.

تقوی نیا اظهار داشت: در این دوره آموزشی 30 نفر از خواهران به مدت 40 جلسه، در قالب  80 ساعت آموزشی مفاهیم و تفسیر آیات را فرا می گیرند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان اضافه کرد: این دوره آموزشی از اسفند ماه سال جاری آغاز و تا خرداد ماه 1391 ادامه دارد.

تقوی نیا تصریح کرد: پس از اتمام دوره، آزمون کتبی پایان دوره برگزار و به شرکت کنندگان به شرط کسب نمره قبولی گواهینامه پایان دوره اعطاء می شود.

این دوره با همت موسسه قرآنی باب الجوائج(ع) سمنان در مسجد حضرت سید الشهداء(ع) این شهر در حال برگزاری است.
 

کد مطلب 1557633

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