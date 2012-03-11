دشمنان نظام بعد از حضور گسترده مردم در انتخابات سکوت تبلیغاتی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمدنجار که در قالب دور چهارم سفرهای استانی بعد از ظهر یکشنبه در نشست شورای اداری شهرستان کرج حضور یافته بود، در سخنانی در خصوص انتخابات اخیر مجلس گفت: اکنون دشمنان اسلام در برابر حضور گسترده مردم ایران در انتخابات مجلس دچار سکوت تبلیغاتی شده اند.

وی افزود: دشمنان در این انتخابات بار دیگر به این نکته مهم دست یافتند که هرچه برای ضربه به نظام اسلامی خرج کنند، نتیجه عکس می گیرند.

محمد نجار ادامه داد: این حضور مردمی نتیجه 33 سال خدمات صادقانه مسئولان نظام اسلامی به مردم است که نمونه بارز آن بهره مندی ساکنان روستاهای بالای 20 خانوار از آب سالم آشامیدنی، برق، بهداشت و فضاهای مناسب آموزشی است.



وی یادآور شد: عمران شهری و روستایی انتقال زندانیان به مناطق دیگر، ساخت بیمارستانهای جدید، توسعه قطارشهری و راه اندازی صدا و سیما از جمله موضوعاتی هستند که باید در استان البرز مورد پیگیری قرار گیرند.



وزیر کشور استقرار 13 درصد صنایع کشور در استان البرز را از مزیتهای این استان برشمرد.



محمدنجار تشکیل استان البرز را یکی از اقدامات موثر دولت دانست و گفت: تشکیل این استان با برنامه ریزی لازم و توجه به استعدادهای منطقه انجام گرفت.