تلاش برای سازندگی ایران دشمنان را ناکام گذاشت/ تداوم هدفمندی یارانه ها بعد از دولت دهم

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد در میان مردم ساوجبلاغ در راستای چهارمین دور سفر هیئت دولت به استان البرز گفت: ساختن ایرانی آباد و همراه با توسعه و پیشرفت روزافزون خواست و اراده خدمتگزاران در دولت نهم و دهم بوده و همین امر نقطه ضعف اصلی دشمنان داخلی و خارجی است.

وی افزود: همه تلاش دشمنان برای کند کردن یا متوقف کردن حرکت رو به رشد ایران اسلامی است و وحدت رویه مردم و مسئولان در امر سازندگی آنها را به جد مایوس کرده است.

احمدی نژاد تصریح کرد: دشمنان داخلی و خارجی از پیشرفت و اقتدار ایران اسلامی هراسان هستند زیرا اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی و پیشرفت چشمگیر ایران در زمینه های مختلف امروز الگو و رهبر بیداری اسلامی و کشورهای خواهان استقلال و رشد است.

وی گفت: همه برنامه ها و اقدامات در ایران باید در مسیری باشد که بر این رشد و توسعه بی بدیل دامن بزند.

دولت بیکاری را در کل کشور ریشه کن می کند

رئیس جمهور اظهار داشت: عملکرد و اقدامات دولت سه هدف اساسی را دنبال می کند که مهمترین آن ریشه کنی بیکاری در سراسر کشور است.

وی افزود: دولت همه نیرو، توان و ظرفیت خود را بسیج کرده تا با ایجاد موقعیت های شغلی و ایجاد زیرساخت های مهم در این مقوله، بیکاری را برای همیشه در کشور ریشه کن کند.

احمدی نژاد گفت: بیکاری شایسته کشوری چون ایران با اینهمه ظرفیت و در اختیار داشتن مراکز صنعتی نیست و در چنین کشوری نخبگان و فارغ التحصیلان دانشگاهی نباید به دنبال کار مناسب بگردند.

وی با اشاره به اینکه شورای عالی اشتغال امروز در مرکز استان البرز برگزار می شود گفت: دولت همه تلاش خود را برای ریشه کنی بیکاری می کند و امیدوارم البرز اولین استانی باشد که اعلام کند با تلاش های دولت توانسته معضل بیکاری را از بین ببرد.

تا پایان دولت دهم مشکل مسکن ایرانیها برطرف می شود

رئیس جمهور موضوع مسکن را دیگر مسئله مطرح در دولت دانست و گفت: دولت مصمم است با به کارگیری امکانات و توانمندیهای موجود کاری کند که تا پایان دولت دهم هیچ فردی نیازمند مسکن نباشد.

وی گفت: بحث مسکن مهر در استان البرز بسیار مطلوب پیشرفت داشته و امیدواریم این روند در همه کشور ادامه داشته و همه بتوانند دارای مسکن شوند.

تداوم روند هدفمندی یارانه ها به جد در دستور کار دولت است

پیگیری طرح هدفمند کردن یارانه ها و ادامه اجرای این طرح دیگر موضوعی است که به جد در دستور کار دولت قرار داشته و احمدی نژاد به ان اشاره کرد.

وی گفت: بسیاری از پیشرفت ها و توسعه های حاصل در کشور مدیون و مرهون اجرای طرح هدفمندی یارانه ها است هرچند که بسیاری تلاش کردند در اجرای این طرح خلل و خدشه وارد کنند.

احمدی نژاد تصریح کرد: خیلی ها تلاش کردند نابسامانی های بازار و مشکلات و معضلات دیگر را به طرح هدفمندی یارانه ها نسبت دهند اما موفق نشدند و با همکاری مردم و اراده و خواست خداوند این طرح بدون کوچکترین مشکلی اجرا شده و در آینده نیز اجرا خواهد شد.

وی گفت: با پیگیری اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در آینده نیز حق مردم بدون هیچ کم و زیادی و بدون هیچ واسطه ای به دست خودشان خواهد رسید.