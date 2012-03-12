مهدی فرجی مدیر شبکه اول سیما درباره سریال‌های الف‌ویژه این شبکه به خبرنگار مهر گفت: سال آینده مجموعه تلویزیونی "کلاه پهلوی" به کارگردانی ضیالدین دری روی آنتن می‌رود و تا پایان سال مراحل ساخت این سریال نیز به اتمام خواهد رسید. دو سریال الف‌ویژه دیگر با نام‌های "معمای شاه" به کارگردانی محمدرضا ورزی و "فصل بی‌پروایی" به کارگردانی فریدون جیرانی را برای بعد از این موعد در نظر داریم.

وی افزود: پیش تولید این آثار آغاز شده و امیدواریم تابستان سال 91 کلید بخورند. از آنجایی که پخش "کلاه پهلوی" حدود یک سال به طول می‌انجامد، امیدواریم در این فاصله بتوانیم کارهای الف‌ویژه را آماده کنیم و از سال 92 برای پخش روی آنتن بفرستیم.

مدیر شبکه اول درباره برنامه‌های تازه این شبکه گفت: یک ماه است برنامه "یاد خدا" با اجرای فرزاد جمشیدی روی آنتن می‌رود. این برنامه به صورت زنده و از ساعت 1 بامداد روزهای جمعه به مدت دو ساعت پخش می‌شود و یک اثر اذانگاهی به حساب می‌آید.

فرجی همچنین درباره شایعه پرداخت مبالغ بالا به مهمانان برنامه‌های سال تحویل تصریح کرد: ما کمترین‌ها را هم نخواهیم داد و اگر از ما چنین درخواستی کنند موافقت نمی‌کنیم و مطمئن باشید در برنامه امسال هم از این خبرها نخواهد بود. تنها گاهی پیش می‌آید که هدیه‌ای برای تشکر می‌دهیم.

وی ادامه داد: بعضی از هنرمندان برای اینکه نرخ‌شان را بالا ببرند، ارقامی را ذکر می‌کنند که صحت ندارد. بیشترین مبلغی که تا به حال به کسی داده‌ایم در نوروز 90 مبلغ دو میلیون تومان بود که به یکی از خواننده‌هایی داده شد که چهار پنج ساعت در برنامه حضور داشت.

مدیر شبکه اول با تایید پخش "چک برگشتی" به‌عنوان سریال نوروزی بیان کرد: باکس اصلی سریال نوروزی ما به "چک برگشتی" تعلق دارد و "کسی خوابه" به کارگردانی جواد رضویان نیز کار آیتمی طنزی است که در ایام نوروز هر شب احتمالا ساعت 20 روی آنتن می‌رود.