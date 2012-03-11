غرس 15هزار نهال در شهرکهای صنعتی/ رشد 10درصدی بیمه شدگان تامین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت شهرکهای صنعتی استان قم در آستانه بهار طبیعت، پانزده هزار نهال در سطح شهرک ها و نواحی صنعتی قم غرس کرد.



مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی قم در مراسم آغاز کاشت نهال در سطح شهرک های صنعتی قم با اعلام این خبر اظهار داشت: همزمان با هفته منابع طبیعی و با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اهمیت درخت کاری، در این هفته پانزده هزار اصله نهال در سطح شهرک ها و نواحی صنعتی قم کاشته می شود.



غرس درخت متناسب با شرایط اقلیمی شهرک های صنعتی



جعفر فرشچی افزود: با توجه به پراکندگی و تنوع اقلیمی در استان قم و قرار گرفتن شهرک های صنعتی قم در این بخش ها و متناسب با محیط مکانی، نهال های مناسب هر محل انتخاب، تهیه و توسط شرکت شهرک ها و یا واحدهای صنعتی غرس می شود.



مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی قم یادآور شد: عملیات غرس نهال در شهرک های صنعتی قم از روز دوشنبه پانزدهم اسفندماه آغاز و تا پایان سال ادامه خواهد داشت.



وی ادامه داد: کلیه واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی استان در راستای توسعه فضای سبز می توانند در صورتی که بستر لازم را برای کاشت نهال آماده کرده باشند، بر اساس نظر دستگاه نظارت نهال رایگان دریافت کنند.



فرشچی با بیان اینکه نهال های غرس شده شامل کاج تهران، گل ابریشم و زیتون تلخ هستند، اضافه کرد: از پانزده هزار نهال 6 هزار اصله در شهرک صنعتی شکوهیه، 500 اصله در شهرک صنعتی الغدیر، 1500 اصله در شهرک صنعتی قنوات، 3000 نهال در محمود آباد، 1500 اصله در شهرک صنعتی چاپ و نشر و 2500 اصله در شهرک صنعتی سلفچگان توزیع شده است.



افزایش 15 هکتاری فضاهای سبز در شهرک های صنعتی قم



وی گفت: با غرس این تعداد نهال 15 هکتار به فضاهای سبز در سطح شهرک ها و نواحی صنعتی استان قم، افزایش می یابد.



مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی قم در بخش دیگری از سخنان خود، یادآورد شد: با توجه به محدودیت منابع آبی در استان قم و همچنین لزوم بهره گیری از طرح ها و اقدامات نوین، این شرکت در سال گذشته اقدام به عملیات زیبا سازی 3 هکتار از بلوارها و میادین شهرک های صنعتی چاپ و نشر و محمود آباد کرد.



افزایش 10 درصدی بیمه شدگان تامین اجتماعی در قم



مدیرکل تامین اجتماعی استان قم از افزایش 10 درصدی تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی استان، در سال 90 خبر داد.



سید مجتبی موسوی تصریح کرد: هم اکنون اداره کل تامین اجتماعی قم، به حدود 600 هزار نفر از جمعیت استان که بیش از نیمی از کل جمعیت استان را شامل می شود، 18 نوع خدمت متنوع را ارائه می دهد که مهمترین آنها پرداخت مستمری بازنشستگی، مستمری بازماندگی، مستمری از کار افتادگی و خدمات درمانی است.



وی در ادامه بیان داشت: خدمات تامین اجتماعی در دو حوزه تعهدات بلند مدت و تعهدات کوتاه مدت تقسیم بندی می شود که خدمت شاخص در حوزه تهعدات بلند مدت، پرداخت حقوق مستمری است و در این شاخص، ماهیانه بیش از 26 هزار و 500 مستمری بگیر از تامین اجتماعی حقوق دریافت می کنند.



مدیرکل تامین اجتماعی استان قم گفت: اداره کل تامین اجتماعی استان قم بابت پرداخت حقوق بازنشستگی درسال 1390 به طور میانگین ماهانه بیش از 9 میلیارد تومان پرداخت می کند که این مبلغ حجم وسیعی از هزینه های صندوق در استان را در بر می گیرد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص اهم خدمات تامین اجتماعی در حوزه تعهدات کوتاه مدت یادآور شد: پرداخت مقرری بیمه بیکاری، پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری، پرداخت کمک هزینه ازدواج، پرداخت کمک هزینه وسایل کمک پزشکی، پرداخت کمک هزینه کفن و دفن از جمله این خدمات است.



وجود هزار و 689 مقرری بگیر بیمه بیکاری در قم



موسوی تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری درسال جاری را هزار و 689 نفر اعلام کرد و افزود: این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییر چندانی نداشته است.



مدیرکل تامین اجتماعی استان قم میزان هزینه انجام شده در حوزه تعهدات کوتاه مدت را در سال جاری مبلغی بالغ بر سه میلیارد تومان ذکر و تصریح کرد: بخش عمده این مبلغ صرف پرداخت مقرری بیمه بیکاری شده است.



برگزاری کارگاه آموزش ایمنی برای پاسداران سپاه علی بن ابی طالب(ع)



کارگاه آموزشی توجیهی ایمنی برای فرماندهان، مدیران و پاسداران سپاه علی بن ابی طالب(ع) به مناسبت هفته ایمنی در نیروهای مسلح و به همت معاونت بازرسی در حسینیه ثارالله ستاد سپاه استان قم برگزار شد.



بر پایه این گزارش، در این کارگاه یکی از کارشناسان ارشد معاونت بازرسی ستاد فرماندهی کل سپاه به بیان علل و عوامل وقوع حوادث در مراکز نظامی پرداخت و نکاتی پیرامون چگونگی پیشگیری از این نوع حوادث ارائه کرد.



معاون بازرسی سپاه علی بن ابی طالب(ع) نیز در ابتدای این کارگاه گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته قطعا سپاه استان قم در زمینه رعایت ایمنی به نقطه مطلوب خواهد رسید.



محمد علی محمود آبادی، افزود: فرماندهان و مدیران باید بر رعایت نکات ایمنی تاکید و به نیروهای تحت امر خود نسبت به اهمیت ایمنی تذکرات لازم را بیان کنند.



گفتنی است، پیش از برگزاری کارگاه، معاونت فاوای سپاه علی بن ابی طالب(ع) به عنوان رده برتر در رعایت نکات ایمنی در مراسم صبحگاه مشترک رده های سپاه استان قم از سوی فرماندهی سپاه علی بن ابی طالب(ع) معرفی و لوح تقدیری به نماینده این معاونت اهدا شد.

