بانک ایده در شهرداری تهران ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرخوراکیان بابیان این که ایده‌ها و نظرات شهروندان در بخش فرهنگی از طریق سامانه 1888 و 137 به اطلاع ما می رسد.

وی ادامه داد داد: سامانه 1837 که متعلق به سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران است؛ محل دیگری برای دریافت ایده ها و نقطه نظرات شهروندان است.

خوراکیان افزود: ما علاوه بر اطلاع رسانی برنامه ها اطلاعات لازم را در خصوص نظرات و پیشنهادات شهروندان از این سامانه دریافت می کنیم.

رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران از ایجاد نظارت نخبگان در بخش نظارت عمومی حوزه بازرسی سازمان نیز خبر داد و افزود: دراین بخش از شخصیت های برجسته و فعال در حوزه فعالیت های فرهنگی و ... مدلی طراحی شده است که به کار اصلی سازمان نظارت دارد و ایده ها و نقطه نظرات را به ما منتقل می کند.

وی در پایان اظهار کرد: بخش عمده ای هزار و 700 برنامه سازمان فرهنگی و هنری در مناطق با ایده و نقطه نظرات آنها طراحی و اجرا می شود و تنها در برنامه های کلان کمتر از ایده های شهروندان استفاده می شود.