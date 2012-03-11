کرمانشاه محل فعالیت مدیران کم کار و مجریان بدقول نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار کرمانشاه گفت: مدیران و مجریانی که پروژه های در دست اقدام را پیش از موعد مقرر تحویل دهند پاداش فوق العاده می گیرند و تاخیر در تحویل پروژه ها نیز جرایم و تنبیهات فوق العاده به دنبال خواهد داشت.

سید دادوش هاشمی در جلسه اضطراری بررسی وضعیت پروژه های عمرانی سطح شهر کرمانشاه و آمادگی ادارات و سازمانهای مرتبط با مهمانهای نوروزی، تاکید کرد: ضرورت دارد ارتباط سیستم های دولتی با مدیران و پیمانکاران ناکارآمد برای همیشه قطع شود تا شیرینی اجرای پروژه ها در اثر تاخیر بی دلیل به تلخ کامی مردم منجر نشود لذا تاکید می کنم استان کرمانشاه محل مدیریت و فعالیت مدیران کم کار و مجریان بدقول نیست.

استاندار کرمانشاه افزود: باید حتی الامکان تعداد اکیپ های کاری در پروژه های عمرانی سطح شهر اضافه شود تا پارکها و مکانهای محل استفاده، تردد و استراحت مهمانهای استان برای تعطیلات نوروزی آماده شوند.

هاشمی گفت: نباید میهمانانی که نوروز امسال به کرمانشاه می آیند با صحنه های نامناسب روبرو شده و آزردگی خاطر از سفر کرمانشاه گریبانگیرشان شود.

نواخته شدن زنگ همیاران پلیس در مدارس کرمانشاه

زنگ آماده باش همیاران پلیس همزمان با سراسر کشور در سه هزار مدرسه در سطح استان کرمانشاه نواخته شد.

مراسم نمادینی به همین مناسبت با حضور جمعی از مسئولان آموزش و پرورش، معاونت اجتماعی نیروی انتظامی و پلیس راهور استان کرمانشاه در مدرسه راهنمایی دخترانه ملاصدرای کرمانشاه برگزار شد.

رئیس اداره امور تربیتی آموزش و پرورش استان کرمانشاه در آغاز این مراسم، به نقش دانش آموزان در ارتقای فرهنگ ترافیک در سطح جامعه اشاره کرد و گفت: با توجه به تاثیرپذیری دانش آموزان، آموزش و درگیر کردن این قشر می تواند نقش بسیار مهمی را در ارتقای فرهنگ ترافیک در خانواده ها ایفا کند.

وی در پایان گفت: امسال چهارمین سال اجرای طرح همیاران پلیس در استان کرمانشاه است و آمارها حاکی از تحقق بیش از 80 درصدی اهداف طرح در استان است که امیدواریم با اجرای موفقیت آمیز این طرح در سال جاری به 100 درصد اهداف تعیین شده دست یابیم.

"نوروز کرمانشاه" در شبکه "شما" روی آنتن می رود

ویژه برنامه 14 قسمتی "نوروز" با همکاری سیمای مرکز کرمانشاه، اداره کل میراث فرهنگی استان و شبکه شما در محل تکیه معاون الملک تهیه و در قالب 14 قسمت در ایام نوروز از شبکه شما پخش می شود.

پخش این ویژه برنامه نوروزی 14 قسمتی در شبکه شما از تاریخ 29 اسفند ماه جاری آغاز می شود.

در این ویژه برنامه، مهمانانی از سایر استانهای کشور مانند سمنان، یاسوج، ایلام، کردستان نیز برای حضور در برنامه دعوت به عمل آمده است.

بخشهایی مانند سرود و گزارش و نیز گفتگو با مسئولین، کارشناسان، اساتید، شعرا و هنرمندان از جمله آیتمهای این برنامه ویژه هستند.

پاداش فوق العاده برای تسریع در تحویل پیش از موعد پروژه ها

استاندار کرمانشاه گفت: مدیران و مجریانی که پروژه های در دست اقدام را پیش از موعد مقرر تحویل دهند پاداش فوق العاده می گیرند و تاخیر در تحویل پروژه ها نیز جرائم و تنبیهات فوق العاده به دنبال خواهد داشت.

دادوش هاشمی تاکید کرد مدیران و مجریانی که پروژه های در دست اقدام را پیش از موعد مقرر تحویل دهند پاداش فوق العاده می گیرند و تاخیر در تحویل پروژه ها نیز جرائم و تنبیهات فوق العاده به دنبال خواهد داشت.

استاندار کرمانشاه افزود: ضرورت دارد ارتباط سیستمهای دولتی با مدیران و پیمانکاران ناکارآمد برای همیشه قطع شود تا شیرینی اجرای پروژه ها در اثر تاخیرات بی دلیل به تلخ کامی مردم منجر نشود فلذا تاکید می کنم استان کرمانشاه محل مدیریت و فعالیت مدیران کم کار و مجریان بدقول نیست.

بازدید استاندار کرمانشاه از محل اسکان راهیان نور جنوب کشور

استاندار کرمانشاه از محل اسکان کاروان های راهیان نور غرب کشور در مناطق عملیاتی جنوب بازدید کرد.

با توجه به فرارسیدن ایام پایانی سال و اعزام کاروان های راهیان نور، سید دادوش هاشمی به همراه تعدادی از مدیران استان از محل اسکان کاروان های راهیان نور غرب کشور در مناطق عملیاتی جنوب که توسط سپاه حضرت نبی اکرم (ص) کرمانشاه مدیریت می گردد بازدید به عمل آوردند.

سید داودش هاشمی در حاشیه این بازدید دوروزه با اشاره به نقش گرانسنگ مناطق عملیاتی جنوب وغرب کشور در دفاع از میهن عزیز ایران اسلامی، گفت: استحکام کنونی ایران اسلامی مرهون زحمات و جانفشانی های رزمندگان اسلام در مناطق عملیاتی کشورمان است.

وی تاکید کرد: لذا ما مسئولین و خادمین این نظام اسلامی باید با از خودگذشتگی و ایثار، همواره و پیوسته یاد و خاطره عزیزانی که به خاطر دفاع از مرزو بوم و دیار خود راهی جبهه های حق علیه باطل شدند، گرامی داشته و با پیروی محض از ولایت فقیه زمان خویش، صیانت از حکومت اسلامی ایران همیشه سرافراز را در سرلوحه برنامه مدیریتی خود قرار دهیم.

برگزاری چهارمین دوره انتخابات نظام مهندسی معدن در استان کرمانشاه

همزمان با سراسر کشور چهارمین دوره انتخابات نظام مهندسی معدن با حضور 9 کاندیدا در بخش زمین شناسی، 4 کاندیدا دربخش نقشه برداری در سالن اجتماعات سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه برگزار شد.

نظام مهندسی معدن در استان با تعداد 404 عضو در رشته های معدن، زمین شناسی، نقشه برداری، متالوژی، مکانیک، فن آوری اطلاعات برق در این انتخابات شرکت کرده و 5 نفر به عنوان اعضای هیئت رئیسه نظام مهندسی برای مدت 4 سال انتخاب خواهند کرد.

138 پروژه آب و فاضلاب کرمانشاه در حال اجرا است

حسن خسروی گفت: تعداد 138 پروژه آب و فاضلاب در استان در حال انجام است که از این تعداد 60پروژه در بخش فاضلاب، 12 پروژه در بخش انتقال آب، 35 پروژه دربخش توزیع آب و تعداد 31 پروژه در بخش آب و فاضلاب مسکن مهر ا