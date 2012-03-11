تمام مطالبات مردم استان البرز پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر؛ مصطفی محمد نجار نماینده ویژه رئیس جمهور در نشست شورای اداری شهرستان کرج که بعداز ظهر شنبه در جمع مدیران ارشد شهرستان کرج و استان البرز برگزار شد؛ ضمن اشاره به سر افرازی کشور در مقابل فتنه گران اظهار داشت: مردم کشور در این انتخابات هم به موقع در صحنه حاضر شدند و مشت کوبنده ای بردهان دشمنان این نظام کوبیدند.

وی افزود: در انتخابات مجلس نهم هم به عنوان مجری قانون با دو راهبرد اعمال قانون و صیانت از آراء برگ زرین دیگری بر تاریخ کشور به ثبت رسید.

نجار در خصوص تشکیل استان البرز نیز گفت: تشکیل این استان از مطالبات به حق مردم کرج بوده است و افتخار می کنیم که در دوران تصدی دولت نهم و دهم اولین استان با نام البرز به ثبت رسید.

وزسر کشور ادامه داد: استان البرز از نظر موقعیت جغرافیایی در جوار تهران قرار دارد و این موقعیت ویژه ای بود تا از بار این استان کاسته شود و بخشی از ادارات کل به این استان تازه تاسیس منتقل گردد.

13درصد صنعت کشور در استان البرز مستقر است

وزیر کشور ضمن اشاره به پتانسیل های این استان به ویژگی صنعتی بودن آن اشاره کرد و گفت: استان البرز به جهت موقعیت صنعتی که دارد 13 درصد صنعت کشور را در خود جای داده است و این قابلیت بالایی است که باید از آن بهره برد.

وی در خصوص مطالبات مردم استان البرز و شهرستان کرج که از سوی نمایندگان مطرح شد نیز افزود: تمام مسائل مطرح شده از سوی نمایندگان این استان نظیر توسعه ناوگان مترو، رفع مسائل تملک دارایی و مباحث عمرانی شهری و روستایی ، تسریع در راه اندازی شهرک اداری ، موانع موجود در راه اندازی سیمای البرز ، ساماندهی فاضلاب آسارا، انتقال40 هزار زندانی به فشافویه، رفع موانع بافت فرسوده توسط تابش ور در این جلسه به ثبت رسیده و به جد پیگری خواهد شد.

شایان ذکر است بحث تشکیل دو منطقه فردیس و اشتهارد به عنوان شهرستان از جمله درخواست هایی بود که از سوی نمایندگان مطرح شد و مقرر گردید نماینده ویژه رئیس جمهور پیگیری مجددی در این خصوص داشته باشد.

پس از برگزاری نشست شورای اداری در فرمانداری کرج وزیر کشور و هیئت همراه ضمن ملاقات مردمی جهت افتتاح چند پروژه عازم شدند.