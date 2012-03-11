استکبارستیزی مهم ترین رسالت رسانه ها است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی ظهر یکشنبه در نشست هم اندیشی اصحاب رسانه و صاحب قلمان دینی استان کرمان گفت: رسانه ها باید در راستای فرمایشات رهبری عمل کرده و پیرو مواضع ایشان باشند.

وی بر لزوم استکبار ستیزی رسانه ها تاکید کرد و گفت: این امر همواره مورد توجه امام راحل( ره) و رهبر معظم انقلاب بوده است.

این مسئول با اشاره به توطئه های دشمنان گفت: دشمنان از هر راهی برای جنگ نرم استفاده می کنند و امروز نیز با سوء استفاده از فضای رسانه ای سعی در پیشروی در اهداف شوم خود دارند.

حجت الاسلام موسوی هوایی ادامه داد: اصحاب رسانه و صاحب قلمان دینی باید با اتحاد و همدلی دشمنان را به مردم بشناسانند و از این طریق راه هر گونه نفوذی را برای استکبار جهانی ببندند.

وی گفت: یکی از راه های مقابله با دشمنان و ناکام گذاشتن آنها این است که مردم را از قصد نهایی رسانه های بیگانه و ضربه هایی که به ما وارد می کنند آگاه کنیم که این وظیفه به عهده رسانه هاست.

این مسئول با اشاره به حضور پر شور مردم در انتخابات مجلس گفت: این حضور لبیکی دیگر از طرف ملت ایران به رهبر معظم انقلاب بود.

حجت الاسلام موسوی هوایی ادامه داد: شرکت مردم در انتخبات با این عظمت و شکوه نشاندهنده پشتیبانی مردم از نظام و وجود دموکراسی در کشور است.

