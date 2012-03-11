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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۱۵

حجت الاسلام موسوی هوایی:

استکبارستیزی مهم ترین رسالت رسانه ها است

استکبارستیزی مهم ترین رسالت رسانه ها است

کرمان – خبرگزاری مهر: معاون آموزش و پژوهش سازمان تبلیغات اسلامی استکبارستیزی را یکی از مهم ترین رسالت های رسانه ها دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی ظهر یکشنبه در نشست هم اندیشی اصحاب رسانه و صاحب قلمان دینی استان کرمان گفت: رسانه ها باید در راستای فرمایشات رهبری عمل کرده و پیرو مواضع ایشان باشند.

وی بر لزوم استکبار ستیزی رسانه ها تاکید کرد و گفت: این امر همواره مورد توجه امام راحل( ره) و رهبر معظم انقلاب بوده است.

این مسئول با اشاره به توطئه های دشمنان گفت: دشمنان از هر راهی برای جنگ نرم استفاده می کنند و امروز نیز با سوء استفاده از فضای رسانه ای سعی در پیشروی در اهداف شوم خود دارند.

حجت الاسلام موسوی هوایی ادامه داد: اصحاب رسانه و صاحب قلمان دینی باید با اتحاد و همدلی دشمنان را به مردم بشناسانند و از این طریق راه هر گونه نفوذی را برای استکبار جهانی ببندند.

 وی گفت: یکی از راه های مقابله با دشمنان و ناکام گذاشتن آنها این است که مردم را از قصد نهایی رسانه های بیگانه و ضربه هایی که به ما وارد می کنند آگاه کنیم که این وظیفه به عهده رسانه هاست.

این مسئول با اشاره به حضور پر شور مردم در انتخابات مجلس گفت: این حضور  لبیکی دیگر از طرف ملت ایران به رهبر معظم انقلاب بود.

 حجت الاسلام موسوی هوایی ادامه داد: شرکت مردم در انتخبات با این عظمت و شکوه نشاندهنده پشتیبانی مردم از نظام و وجود دموکراسی در کشور است.
 

کد مطلب 1557649

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