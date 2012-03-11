بازداشت دستگیر شدگان چهارشنبه سوری تا پایان نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار سید کاظم موسوی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران از اقدامات انتظامی و ترافیکی پلیس در چهارشنبه آخر سال خبر داد.

وی با تأکید بر پیشگیری از رفتارهای پرخطر در آستانه تعطیلات سال نو از جوانان و نوجوانان خواست با انجام رفتارهای پرخطر عید نوروز را بر خود و دیگران تلخ نکنند.

جانشین انتظامی استان، به اقدامات انتظامی به منظور تأمین امنیت شهروندان اشاره کرد و افزود: براساس قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات قاچاق سلاح و مهمات وارد کنندگان و توزیع کنندگان غیر مجاز و مصرف کنندگان اقلام انفجاری و آتش زا و مواد محترقه غیر استاندارد قابل تعقیب کیفری هستند و نیروی انتظامی نیز با کسانی که به هر نحو اقدام به اخلال در نظم عمومی کنند برخورد قانونی خواهد کرد.

سرهنگ موسوی تصریح کرد: افرادی که در چهارشنبه آخر سال اقدام به اخلال در نظم عمومی می کننددر صورتی که توسط نیروی انتظامی دستگیر شوند تا پایان تعطیلات نوروز در بازداشت خواهند بود.

وی با تأکید بر اینکه والدین می توانند اطلاعات مربوط به اصول پیشگیری از حوادث را به فرزندان خود منتقل کنند، عنوان کرد: پدر و مادر با نفوذترین افراد در نزد کودکان و نوجوانان هستند از این رو در زمینه چگونگی پیشگیری از حوادث احتمالی چهارشنبه سوزی نقش مهمی در پیشگیری از بروز این حوادث دارند.