متروی کرج بیمار است/ وزارت نیرو در ساماندهی رودخانه کرج همکاری نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده در نشست شورای اداری شهرستان کرج که ظهر یکشنبه با حضور جمعی از مدیران ارشد شهرستان کرج و استان البرز برگزار شد، ضمن اشاره به مشکلات شهری کرج اظهار داشت: متروی کرج بیمار است.

وی افزود: به رغم تمام تلاش هایی که برای خط 2 قطار شهری کرج صورت گرفته است متاسفانه فقط 20 درصد پیشرفت را شاهد بوده ایم.

آقازاده خطاب به وزیر کشور خواستار حمایت های وی از این پروژه عظیم شهری شد تا به این امید در سال 91 شاهد قرارگیری ترن آن بر روی ریل ها باشیم.

شهردار در ادامه به ضرورت ساماندهی رودخانه کرج و عدم همکاری وزارت نیرو در این خصوص اشاره کرد و گفت: با وجود آنکه بالغ بر 30 هکتار دریاچه به عنوان کانون گردشگری در این منطقه در نظر گرفته ایم اما به دلیل همکاری نکردن وزارت نیرو این طرح که در جذب گردشگری استان البرز نقش به سزایی خواهد داشت معلق باقی مانده است.

رفع معارضات در ایجاد تقاطع غیرهمسطح و رفع تملک آنها و عدم همکاری دستگاه های دولتی نیز از دیگر مواردی بود که شهردار کرج خواستار پیگیری آنها بود.

شهردار کرج در پایان گفت: با تمام مشکلاتی که فرا روی شهرداری کرج بوده است توانسته ایم اعتبارات این سازمان را از 500 میلیارد به هزار میلیارد در سال 91 تبدیل کنیم.