خبرهای کوتاه ورزشی استان قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، بانوان تنیسور قزوین به سلیمانیه می روند.



برای حضور در مسابقات جهانی آزادعراق، بانوان پینگ پنگ باز جوان قزوینی به همراه تیم ملی عازم سلیمانیه می شوند.



مسابقات جوانان و نوجوانان سلیمانیه عراق 24 الی 27 اسفند ماه برگزار خواهد شد و تیم ملی کشورمان در دوبخش بانوان و آقایان در این رقابت ها حضور خواهد داشت.



تیم ملی بانوان کشورمان در قالب چهار تیم جوانان و نوجوانان الف و ب در این مسابقات شرکت خواهد کرد.



در تیم بانوان(جوانان الف) سولماز رحمن محمد پور و در تیم ملی جوانان(ب) رضوان بهرامی حضور خواهند داشت.



رضوان بهرامی تنیسور نوجوان قزوینی در تیم ملی نوجوانان نیز حضور خواهد داشت.



رویارویی دو استاد بزرگ شطرنج



دو استاد بزرگ شطرنج ایرلان رو در روی هم قرار گرفتند.



در مسابقات شطرنج جام سردار آزادگان، محجوب صدرنشین شد و قائم مقامی، پورکاشیان را شکست داد.



در پایان دور چهارم این رقابت ها مرتضی محجوب شطرنج باز تهرانی با کسب چهار امتیاز و با اختلاف پوئن شکنی در صدر جدول رده بندی مسابقات قرار دارد.



محجوب که سومین استاد بزرگ شطرنج ایران است و دارای درجه بین المللی (ریتینگ) دو هزار و 455 است، در دور چهارم جام بین المللی شطرنج سردار آزادگان با برتری مقابل سید خلیل موسوی شطرنج باز گیلانی به چهارمین پیروزی متوالی خود دست پیدا کرد تا جای اولگ کورینف روس در صدر جدول را بگیرد.



همچنین اصغر گلی زاده، مرتضی دربان و بوریا درینی سه شطرنج باز ایرانی دیگر هستند که هر سه با کسب چهار امتیاز به ترتیب پوئن شکنی در رده دوم تا چهارم جدول رده بندی این رقابت ها قرار گرفته اند.



رده بندی نفرات چهارم تا دهم این رقابت ها که همگی دارای 3.5 امتیاز هستند نیز به ترتیب پوئن شکنی به این شرح است:

گایوز نیگولادزه از گرجستان، پویا ایدنی از خوزستان، اولگ کورینف از روسیه، امیر کوثری نیا از فارس، احسان قائم مقامی از تهران، شوتا آزالادزه از گرجستان.

در مهمترین بازی های دور چهارم این مسابقات، کورینف نفر اول دور سوم از روسیه مقابل پویا ایدنی نفر ششم در این دور به تساوی رسیدند و قائم مقامی استاد بزرگ شطرنج مردان ایران مقابل پورکاشیان استاد بزرگ شطرنج بانوان کشور به پیروزی دست پیدا کرد.



شکست شایسته قادرپور عضو تیم ملی بانوان، تساوی میترا حجازی پور با درسا درخشانی بازیکنان تیم ملی مقابل یکدیگر و پیروزی دربان و گلی زاده برابر لوان پانتسلویا و داویت لمسادزه شطرنج بازان گرجی از دیگر نتایج جالب توجه دور چهارم مسابقات بین المللی سردار آزادگان قزوین بود.



در مهمترین بازی های دور پنجم این مسابقات که از دقایقی دیگر آغاز خواهد شد، در میز یک محجوب با درینی دیدار می کند و در سایر بازی ها نیز دربان به مصاف گلی زاده می رود، محمود لدهی شطرنج باز پاکستانی با کورینف روسی مسابقه می دهد و قایم مقامی نیز مقابل ایدنی قرار می گیرد.



دور پنجم این مسابقات نیز از عصر امروز یکشنبه آغاز شده است.



143 شطرنج باز داخلی و خارجی در رقابت های بین المللی آزاد (اوپن) سردار آزاگان قزوین یادواره مرحوم حجت الاسلام سید علی اکبر ابوترابی شرکت دارند که 12 ورزشکار از شطرنج بازان خارجی از کشورهای روسیه، گرجستان، ارمنستان، آذربایجان، ترکمنستان، پاکستان، و آلمان هستند.



تیم ملی شطرنج آقایان و بانوان کشورمان نیز در این مسابقات حضور دارند.



این رقابتها که از پنجشنبه هفته گذشته در 11 دور به روش سوییسی دنبال می شود تا 25 اسفند ماه در سالن تنیس روی میز مجموعه ورزشی غدیر قزوین جریان دارد.

راهیابی نونهالان بسکتبالیست به فینال



قزوین و تهران فینال مسابقات بسکتبال نونهالان را برگزار می کنند.



روز نخست مرحله نیمه نهایی این رقابت ها که با حضور چهار تیم در سالن ورزشی شهید سرلشگر بابایی قزوین پیگیری می شود با تعیین چهره تیم های حاضر در دیدار نهایی و رده بندی به پایان رسید.



در این بازی ها تیم بسکتبال نونهالان تهران با نتیجه 57 بر 31 از سد فارس گذشت و در مسابقه دوم، قزوین میزبان این رقابت ها با نتیجه 46 بر 43 مقابل تیم قدرتمند اصفهان به پیروزی دست پیدا کرد.



عصر امروز یکشنبه هم ابتدا تیم های بسکتبال اصفهان و شیراز در دیدار رده بندی برای تعیین تیم های سوم و چهارم به مصاف هم خواهند رفت و در بازی فینال نیز قزوین و تهران برای کسب مقام قهرمانی مقابل هم قرار می گیرند.



برای نخستین بار است که یک تیم از قزوین در مسابقات قهرمانی بسکتبال کشور در فینال رقابت ها شرکت می کند.